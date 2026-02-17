'Справжній ренесанс': на українському авторинку відбулися великі зміни

Продажі електромобілів різко впали через скасування пільг з ПДВ.

Січень 2026 року став часом великого ‎повернення до витоків‎ у сегменті силових установок, оскільки грудневий ажіотаж навколо електромобілів різко вщух. Про це повідомили в Інституті досліджень авторинку.

Сьогодні двигуни внутрішнього згоряння відвойовують свої позиції, хоча причини цього радше ситуативні, ніж еволюційні. Нагадаємо, з 1 січня 2026 року в Україні скасували пільги з ПДВ на імпорт електромобілів, що призвело до подорожчання електрокарів.

Внутрішній авторинок

На вторинному ринку всередині країни ситуація виглядає найбільш врівноваженою. Оскільки ці авто вже перебувають в Україні, податкові зміни на кордоні впливають на них лише опосередковано.

Найпопулярнішими стали бензинові авто, на які припало 41,8% ринку. На другому місці розташувалися дизельні автомобілі із часткою 30,1%.

Ринок імпортованих вживаних авто

Тут фахівці фіксують найпотужніші коливання. Коли в січні потік електромобілів фактично припинився (-51,6%), частки інших авто різко зросли.

На першій позиції перебувають бензинові автомобілі, частка яких становить переконливі 56,9%. На другому місці розташувалися дизельні авто (24,6%).

Ринок нових легковиків

Сегмент нових авто демонструє схожу, але м’якшу тенденцію. Тут покупці частіше обирають компроміс між передовими технологіями та надійністю ДВЗ.

Якщо перше місце передбачувано посіли бензинові авто (34,5%), то на другому розташувалися гібриди (24,3%), тоді як дизельні авто посіли лише третє місце (22,8%).

За словами фахівців, гібриди перетворюються на своєрідну "тиху гавань" для тих, хто прагне відмовитися від чистого бензину, але ще не готовий до переходу на електромобіль.

Прогнози на майбутнє

Експерти кажуть, що у найближчі місяці очікується стабілізація частки бензинових авто в імпорті на рівні понад 50%, тоді як популярність гібридів продовжить зростати. Ця категорія зараз займає оптимальну нішу: економія пального поєднується з відсутністю ризиків, пов’язаних із доступністю інфраструктури та вартістю електроенергії на публічних станціях.

Водночас ринок електромобілів очікує на нову точку рівноваги між ціною авто, вартістю зарядки та податковим навантаженням.

Автомобільний ринок України – останні новини

Минулого місяця українці придбали майже 1,4 тисячі легкових автомобілів, імпортованих із Китаю, що на 71% більше, ніж у січні 2025 року. З цього обсягу 1216 одиниць становили нові авто (+80%), тоді як решта припала на вживані (+25%).

Також повідомлялося, що у січні 2026 року на внутрішньому ринку України було укладено 3553 угоди купівлі-продажу вживаних електромобілів. Серед моделей у цьому сегменті із величезним відривом лідирує Nissan Leaf, який залишається найбільш зрозумілим і доступним варіантом для українців на ринку електромобілів.

