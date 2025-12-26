Причиною запровадження заходів обмеження є наслідки російських ракетно-дронових атак.

У суботу, 27 грудня, в більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Про це повідомляє "Укренерго".

Причиною запровадження заходів обмеження традиційно є наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

В "Укренерго" зауважили, що ситуація в енергосистемі може змінитись.

26 грудня Росія вчергове вдарила по енергетиці України, що призвело до часткового знеструмлення у п’яти областях. Так, через наслідки ворожої атаки знеструмлені станом на ранок були абоненти в Донецькій, Одеській, Миколаївській, Херсонській та Харківській областях.

Попри регулярні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України, ситуація зі світлом після Різдва поступово покращується. Завдяки оперативній роботі енергетиків вдалося відновити пошкоджені об’єкти та уникнути аварійних відключень для населення, сказав глава "Укренерго" Віталій Зайченко.

