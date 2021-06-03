Байден дорого заплатив те, щоб переговори про російську ГТС почалися, але Берлін поки не зробив жодних зустрічних пропозицій.

Конфлікт навколо газопроводу "Північний потік-2" зайшов в глухий кут. І навіть візит німецької делегації у Вашингтон нічого не змінив.

У Білому домі оголосили, що представники урядів США і Німеччини вчора обговорили сумнівну російську "трубу". Зокрема, йшлося про американське занепокоєння "ризиками, які газопровід створює для України й європейської енергетичної безпеки". Як пише Handelsbatt, чиновники в Білому домі кажуть, що жодних домовленостей досягти не вдалося.

Читайте такожDie Welt: Кінець історії "Північного потоку-2" наближаєтьсяВпродовж середи німецька делегація провела кілька зустрічей з представниками уряду США. Це був найбільш масштабний візит після початку пандемії коронавірусу. Делегацію очолив радник Ангели Меркель з закордонної політики Ян Хеккер. Головний економічний радник німецького канцлера Ларс-Хендрік Рьоллер теж вчора був у Вашингтоні. Вони зустрілися з радником президента США з національної безпеки Джейком Салліваном і його заступником Даліпом Сінгхом. Переговори частково пройшли в резиденції посла Німечини Емілі Хабер.

США категорично проти газопроводу з Росії в Німеччину. А Україна теж вважає "Північний потік-2" найбільш небезпечним геополітичним проектом Москви. Вашингтон нещодавно зробив примирливий крок на зустріч Берліну, відклавши санкції проти компанії-оператора газопроводу. Канцлер Ангела Меркель після цього послала сигнал про готовість до переговорів. Але поки Німеччина не зробила жодних пропозицій для обговорення.

Американська відмова від санкцій полегшила напругу в трансатлантичних відносинах. США підкреслили, що відносини з Німеччиною важливі для них. Також у середу після зустрічі з німецькою делегацією Білий дім похвалив "тісну співпрацю щодо низки регіональних й глобальних проблем". Але вдома ціна, яку президент Джо Байден заплатив за відтермінування санкцій проти "Північного потоку-2", досить висока. Проти виступають не лише республіканці. Байдена жорстко критикують навіть його однопартійні-демократи.

Читайте такожЗеленський обговорив з прем'єром Словаччини наслідки запуску "Північного потоку-2"Конгрес США зберігає тиск на уряд, вимагаючи діяти жорстко у конфлікті навколо газопроводу. У середу, на тлі німецько-американських переговорів у Вашингтоні, кілька американських сенаторів приїхали з візитом в Київ, де зустрілися з президентом Володимиром Зеленським.

"США на боці України в солідарності проти російської агресії. Ми підтримуємо її право на суверенітет й територіальну цілісність", - написав у Twitter сенатор-республіканець Роб Портман після зустрічі.

Зеленський теж наголосив, що "лише США і адміністрація можуть зупинити будівництво й запуск "Північного потоку-2". При цьому, він назвав газопровід "потужною зброю, яку вручили Росії". Сенатор від Демократичної партії Джин Шахін, яка теж була в складі делегації в Києві, пригрозила, що Конгрес запровадить нові санкції проти "Північного потоку-2". Адже він буде мати "серйозні наслідки для України й енергетичної безпеки Європи". Шахін зауважила, що навіть якщо газопровід буде збудований, ще залишаться способи заблокувати його ліцензування й запуск.

Конфлікт навколо "Північного потоку-2", швидше за все, буде обговорюватися у найближчі тижні. 11-13 червня президент Байден буде брати участь в саміті G7 у Великій Британії. Після цього його чекають також переговори в Брюсселі. Зустріч президента США з Володимиром Путіним теж на етапі підготовки.

Північний потік-2: що відомо

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачені будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансують проект європейські компанії - французька Engie, австрійська OMV, британсько-нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

Газопровід "Північний потік-2" побудований уже на 95%. Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з вже існуючим "Північним потоком-1".

Спорудження газопроводу призупинялося через запроваджені США санкції проти компаній-підрядників, однак у лютому 2021 року відновилося. Nord Stream 2 AG вирішив добудувати його власними силами.

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Переклад: Лесь Димань