Підприємство отримало можливість поновити надання активної потужності в об’єднаній енергосистемі України.

Харківська ТЕЦ-5 відновила виробництво електроенергії для об'єднаної енергосистеми України

Про це повідомив голова правління Харківської ТЕЦ-5 Олександр Мінкович.

"Це була копітка і тривала робота з поліпшення нормативно-правових засад функціонування на енергетичному ринку підприємств, які для генерації використовують природний газ", - сказав він.

Зазначається, що Харківська ТЕЦ-5 отримала можливість увімкнути маневрові потужності блоку N1 і поновити надання послуги із забезпечення регулювання частоти та активної потужності в об’єднаній енергосистемі України.

Довідка УНІАН. Харківська ТЕЦ-5 на початку травня 2022 року призупинила виробництво електричної та теплової енергії через високу ціну на газ.

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