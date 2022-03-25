В результаті обстрілів російських окупантів Сєвєродонецьк залишився без тепла, а Рубіжне і Попасна – без води.

У Луганській області 27 населених пунктів залишилися без газопостачання, 32-знеструмлені.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

Зокрема, на сьогодні в результаті бойових дій без газопостачання в області залишаються 27 населених пунктів (близько 41 тис.абонентів).

Також станом на 07:00 знеструмлено 32 населених пункти, з них 20 повністю і 12 частково – 95 тис.312 споживачів перебувають без електроенергії.

Крім того, в Сєвєродонецьку неможливо відремонтувати котельні КП "Сєвєродонецьктеплокомуненерго", а це теплопостачання для 180 багатоквартирних будинків. Робота АТ "Сєвєродонецька ТЕЦ" також припинена.

У Лисичанську без тепла перебувають майже 7 тис. абонентів.

Разом з тим, відсутнє водопостачання в містах Рубіжне і Попасна, частково обмежена подача води на місто Золоте. У селах гірської громади (с.Нижнє, Нижнє-1, Новотошківка) теж відсутня вода. Проблеми з водопостачанням є також у Сєвєродонецьку та Лисичанську.

"Наші ремонтні бригади - справжні герої, які під обстрілами намагаються повертати людям світло, газ, воду, тепло, зв'язок, правда, ремонтувати вже майже нічого. Руйнування такі, що відновленню не підлягають", - заявив Гайдай.

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