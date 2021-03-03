ДП "Електроважмаш" та "Укргідроенерго" погодили індексацію контрактів на 340 млн грн, за якими Харківський завод постачав продукцію у 2018-2020 році. Документи вже знаходяться на фінальному затвердженні в ЄБРР, що фінансує програму оновлення гідроелектростанцій.

Про досягнення домовленостей між компаніями повідомили у Фонді державного майна.

"Протягом наступних двох місяців підприємство має отримати приблизно 340 млн грн від індексації за контрактами на поставку продукції "Укргідроенерго" у 2018-2020 р. Така індексація була передбачена у відповідних контрактах, але раніше не виплачувалася. Зараз відповідна сума і підтверджуючі документи вже узгоджені на рівні менеджменту обох компаній та знаходяться на фінальному затвердженні ЄБРР як основної кредитуючої організації", - йдеться в повідомленні ФДМ.

Завод "Електроважмаш" спільно з АТ "Турбоатом" поставляють різні агрегати для українських гідроелектростанцій. Оновлення потужностей "Укргідроенерго" фінансується Європейським банком реконструкції та розвитку, а також Європейським інвестиційним банком.

Так, нещодавно на канівській ГЕС був успішно введений в експлуатацію агрегат виробництва "ЕТМ" за контрактом на 50 млн грн. Завод також проходить сертифікацію "Укрзалізниці", яка дозволить брати участь в модернізації рухомих складів - "ЕТМ" "Електроважмаш" виробляє агрегати для АЕС, ТЕС, ГЕС, електродвигуни для транспорту та промисловості. Крім українських електростанцій, генератори харківського виробництва використовуються на електростанціях в країнах СНД та ЄС, а також країнах Азії.

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Автор: УНІАН