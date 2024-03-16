У ЄС скоро запрацює закон, який дозволить урядам блокувати закупівлі газу без введення санкцій.

Єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон заявила, що ЄС посилює тиск на імпортерів скрапленого природного газу з РФ, щоб значно скоротити закупівлі.

Як повідомляє Bloomberg, останні зусилля Євросоюзу спрямовані на перерозподіл поставок і підрив фінансування російської військової машини. Сімсон у п'ятницю обговорювала питання зростання поставок СПГ з представником США, які наразі є найбільшим постачальником скрапленого газу до ЄС.

"Моє послання полягало в тому, що цей рік має принести подальшу відмову від російського експорту. В ЄС ми поступово нарощуємо тиск на європейських гравців з метою скорочення закупівель російського СПГ, і тут знову важлива впевненість у поставках зі США", - пояснила єврокомісар.

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За її словами, європейські уряди отримають новий інструмент для припинення закупівель російського газу, коли запрацює новий закон, який дозволить блокувати такі потоки без введення додаткових санкцій. Це станеться через кілька тижнів.

Це дозволить країнам ЄС тимчасово заборонити російським і білоруським експортерам бронювати інфраструктурні потужності, необхідні для поставок СПГ.

"В останні місяці ми бачили, що Росія зменшила свої доходи, але нам ще потрібно зробити набагато більше, щоб запобігти надходженню російського СПГ на європейські ринки", - підсумувала Сімсон.

Газ з Росії

Як відомо, цього року закінчується дія чотирирічного контракту на транзит російського газу в ЄС територією України. Спочатку Україна заперечила перегляд угоди з Росією, але пізніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль зауважив, що Україна готова продовжити транзит, якщо того потребуватимуть країни ЄС.

На початку березня Сімсон заявляла, що Євросоюз вжив заходів для стабілізації внутрішнього ринку та скоротив імпорт російського газу на 71% з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Bloomberg писав, що Європейський Союз готується відмовитися від продовження ключової угоди з Росією щодо використання українського транзитного газопроводу, коли вона закінчиться наприкінці року.

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