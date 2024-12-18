Міжнародна спільнота розуміє необхідність відмовитись від російських енергоресурсів, вважає Джеффрі Паєтт.

У США сподіваються, що Європі таки вдасться поступово досягнути повної незалежності від російського газу після того, як закінчиться контракт на транзит між Росією та Україною. "Я справді на це сподіваюсь", - заявив заступник держсекретаря США Джеффрі Паєтт в інтерв’ю Голосу Америки.

Паєтт прокоментував заяву єврокомісара з енергетики Дана Йоргенсена з обіцянкою розробити план, який остаточно розірве всі енергетичні зв'язки Європейського Союзу з Росією. Американський чиновник зауважив, що сприйняв її "з радістю".

"Він дуже чітко сказав про необхідність поетапно усунути залежність у газовій сфері, в ядерній сфері, та усі форми залежності від російських енергоресурсів, щоб відповідно до мети ЄС вийти на нуль до 2027 року", - зазначив заступник держсекретаря США.

Відео дня

Говорячи про зусилля деяких європейських країн, зокрема Угорщини і Словаччини, щоб Україна продовжила транзит російського газу, він наголосив: важливо, що "тиск іде лише від однієї чи двох країн".

"У довгостроковій перспективі очевидно: торгівля енергоресурсами й особливо газом була основним вектором впливу Росії на українську економіку з часів здобуття незалежності. То чому, заради Бога, когось може цікавити продовження цих відносин?" - риторично запитав посадовець.

Крім того, Паєтт висловився і про російські проєкти зрідженого природного газу. Він запевнив, що з боку США буде більше санкцій щодо них.

Загалом, вважає американський чиновник, який упродовж двох останніх тижнів відвідав країни Європи та Азії, у міжнародній спільноті є розуміння необхідності відмовитись від російських енергоресурсів. Він зауважив:

"Навіть Японія - і я про це говорив з міністром енергетики і міністром закордонних справ Японії в четвер та п’ятницю - навіть Японія, яка отримує приблизно 10% свого газу з Сахаліну, чітко усвідомлює, що Росія - ненадійний постачальник".

На його думку, всім потрібно шукати альтернативні джерела, і Сполучені Штати тут відіграють важливу роль. Він пригадав, що єврокомісар Йоргенсен також говорив про важливу роль американського зрідженого газу в рішенні для європейського газопостачання.

"Я глибоко переконаний, що ми продовжимо затягувати зашморг. Ми зробимо все можливе, щоб зменшити енергетичні надходження Путіна, за які він купує ракети з Північної Кореї та російські дрони, які щодня руйнують українську цивільну інфраструктуру", - підсумував Паєтт.

Транзит російського газу через Україну: головне

Як повідомляв УНІАН, Україна не збирається вести переговори з Росією про нову або продовження чинної угоди транзиту газу і нафти, яка закінчиться вже наприкінці цього року. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив на початку вересня 2024 року, що України не готова далі співпрацювати з Росією.

Тим часом компанії з Італії, Словаччини та Угорщини вимагають продовжити транзит російського газу через Україну. З відповідним проханням вони звернулися до глави ЄС Урсули фон дер Ляєн. За словами їхніх представників, припинення угоди може "ускладнити постачання газу" і "призвести до підвищення цін на "блакитне паливо" для європейських споживачів".

У зв’язку з майбутнім припиненням транзиту газу через Україну у Молдові на 60 днів вирішили запровадити надзвичайний стан в енергетиці, адже частина країни газ отримує з невизнаного Придністров’я, якому у свою чергу постачає "блакитне паливо" Росія через Україну. Також режим надзвичайного економічного стану через ризик припинення постачання російського газу вирішили ввести на 30 діб і в невизнаному Придністров’ї.

Колишній гендиректор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон у коментарі УНІАН повідомляв, що транзит газу через Україну - це третина загального експорту "Газпрому" в ЄС, тож припинення транзиту газу через Україну серйозно вдарить по російському газовому монополісту, через що компанія, як і бюджет РФ, втратить мільярди.

Вас також можуть зацікавити новини: