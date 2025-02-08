Російський Калінінград буде обслуговувати свою енергосистему самостійно.

Литва, Латвія та Естонія в суботу відключили свої високовольтні лінії від контрольованої Росією енергосистеми. Як повідомили оператори регіону, це є частиною плану, спрямованого на тіснішу інтеграцію країн у Європейський Союз і підвищення безпеки.

Як пише LSM, з дев'ятої години ранку суботи країни Балтії працюють автономно, або в так званому "острівному" режимі. При цьому процес синхронізації з континентальною Європою планується завершити 9 лютого близько 14:00.

"Ми досягли мети, до якої так довго прагнули. Тепер ми контролюємо ситуацію", - заявив міністр енергетики Литви Жигімантас Вайчюнас.

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Як пише Reuters, одразу після вимкнення латвійські робітники дісталися до високовольтних проводів у Вілаці, за 100 метрів від російського кордону, і перерізали їх. Вони роздали обрізані дроти на пам'ять спостерігачам.

Литва, Латвія та Естонія припинили закупівлі електроенергії в Росії після вторгнення Москви в Україну у 2022 році, але покладалися на російську енергосистему, щоб контролювати частоту і стабілізувати мережі, щоб уникнути відключень.

"Покінчивши з енергетичною залежністю країн Балтії від Росії, ми залишаємо агресора без можливості використовувати енергію як зброю проти нас", - заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

Міністерство енергетики Литви повідомило Reuters, що воно розробило плани дій у надзвичайних ситуаціях, згідно з якими деякі великі споживачі енергії, як-от заводи, можуть бути тимчасово відключені від мережі в разі нестачі електроенергії, щоб зберегти основні поставки.

Для Росії від'єднання означає, що Калінінградський ексклав, розташований між Литвою, Польщею і Балтійським морем, буде відрізаний від основної російської енергосистеми, і йому доведеться обслуговувати свою енергосистему самостійно.

Країни Балтії та Росія

Навесні 2022 року стало відомо, що Латвія, Литва та Естонія уклали угоду про від'єднання від російської електромережі до 2025 року.

Минулого року міністр енергетики Литви повідомив, що в лютому вони спільно протестують ізольовану роботу електромереж, після чого роз'єднаються.

Також раніше УНІАН писав, що через часті випадки пошкодження підводної інфраструктури в Балтійському морі в НАТО ухвалили рішення посилити військову присутність у Балтії.

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