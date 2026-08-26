У банках та обмінниках подешевшала валюта: свіжий курс долара і євро

Продати долар можна в середньому за курсом 44,43 грн, а євро – 51,76 грн.

Курс долара до гривні в банках України у середу, 26 серпня, знизився на 3 копійки і складає 44,92 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,43 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 6 копійок і становить 52,39 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,76 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінних пунктах України середня вартість долара сьогодні вранці становить 44,80 грн/дол., а продати долар можна за курсом 44,70 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 52,18 грн/євро, а курс продажу - 52,00 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 26 серпня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,67 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 4 копійки, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 52,09 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 7 копійок.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповідав, що до 30 серпня, найімовірніше, слід очікувати помірних коливань курсу. Згідно з прогнозом банкіра, курс долара в Україні до кінця серпня коливатиметься в межах 44,6–45,2 гривні, а курс євро – 51–52,5 гривні.

Вас також можуть зацікавити новини: