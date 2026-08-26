'ПриватБанк' оприлюднив курс валют: скільки коштує долар 26 серпня

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 44,84 грн, а євро – 52,36 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у середу, 26 серпня, не змінився і становить 44,85 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні знизився на 5 копійок і складає 52,45 гривні за євро.

Водночас продати американську валюту в банку можна за курсом 44,25 гривні, а євро - за курсом 51,45 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у середу залишився незмінним і складає 44,84 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні знизився на 27 копійок – до 52,36 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив 26 серпня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,67 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 4 копійки, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня також посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 52,09 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 7 копійок.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні знизився на 3 копійки і складає 44,92 гривень за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,43 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 6 копійок і становить 52,39 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,76 гривні за євро.

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