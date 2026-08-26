Китай розрізає гігантська тріщина: вона тягнеться на кілометри й досі росте

У Китаї розташована гігантська долина, яка продовжує повільно розширюватися. Вчені вважають її частиною активної рифтової системи, пов’язаної з рухом земної кори та ризиком землетрусів.

У північно-центральній частині Китаю розташована долина Пінлу – вражаючий каньйон довжиною близько 10 км, шириною до 2 км і глибиною близько 100 м.

Її майже прямовисні стіни нагадують декорації до фантастичного фільму. Не дивно, що долина навіть з’явилася у фільмі "Велика стіна" 2016 року, пише WP Tech.

Однак Пінлу сформувалася не лише завдяки воді та вітру. Вона є частиною активної рифтової системи Шаньсі довжиною понад 1200 км. Цей гігантський розлом простягається від провінції Шаньсі до долини річки Вей і поступово розділяє територію Китаю.

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Чому долина Пінлу продовжує розростатися

Розтягнення земної кори в Північнокитайському блоці почалося близько 10–12 млн років тому і триває досі. Під впливом тектонічних сил окремі блоки земної кори опускаються й піднімаються, утворюючи глибокі западини та різкі уступи.

За деякими оцінками, долина Пінлу може подовжуватися приблизно на 0,5–1,6 мм на рік. GPS-спостереження показують, що цей процес залежить одразу від кількох факторів. Серед них – тиск, що виник після зіткнення Індії з Євразією, ослаблення літосфери та процеси в земній мантії.

Свій внесок у формування незвичайного ландшафту робить і лесовий покрив провінції Шаньсі. Цей матеріал легко розмивається водою, тому тектонічні уступи швидко перетворюються на глибокі яри та каньйони з майже вертикальними стінами.

Регіон також вважається сейсмічно активним. У 1556 році одне з найбільших відомих землетрусів в історії сталося саме тут. Загинуло понад 800 тисяч людей, причому багато хто став жертвою обвалення лесових печерних житл.

Сьогодні долина Пінлу приваблює туристів і фотографів, але для вчених вона насамперед є наочним свідченням того, що земна кора в цій частині Китаю продовжує змінюватися.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що вчені виявили докази існування уступу, який сформував породи Гранд-Каньйону.

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