Біля стратегічної бази Швеції стоїть російський маєток: армія хоче його конфіскувати

Шведські військові вважають, що ця локація потрібна для зміцнення оборони проти безпілотників.

Шведські Збройні сили звернулися до свого уряду країни з проханням конфіскувати російську нерухомість поблизу підземної військово-морської бази Муско на Стокгольмському архіпелазі. Про це повідомив військовий портал "Мілітарний" з посиланням на видання SVT.

Зазначається, що ця нерухомість належить російському бізнесмену, пов’язаному з Кремлем, а розташована вона на одному з підходів до військово-морської бази Муско.

Військові вважають, що ця локація "має унікальні умови для зміцнення оборони військово-морської бази Муско, зокрема проти безпілотників".

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У повідомленні також зазначається, що ця нерухомість була єдиним об’єктом, який не перебував у їхньому розпорядженні для забезпечення ефективної оборони бази, зокрема від дронів.

Газета Expressen повідомила, що нерухомість належить російському бізнесмену Станіславу Алещенку, який має зв’язки з президентом Росії Володимиром Путіним, хоча формально вона зареєстрована на його дружину.

Шведські ЗМІ повідомляли, що росіянин будував там величезний заміський будинок, а уряд шукав способи зупинити це будівництво.

В інформації зазначається, що у липні стало відомо, що Служба державної безпеки Швеції зірвала операцію Росії, учасники якої намагалися впливати на ухвалення важливих рішень у країні й дискредитувати Швецію разом із Євросоюзом.

Шведські співробітники викрили двох офіцерів Служби зовнішньої розвідки РФ (СВР), які схилили до співпраці працівника іноземного посольства в Стокгольмі, щоб добувати закриті відомості про міжнародні зв’язки держави та розхитувати суперечливі теми. Але оскільки вони всі троє мали дипломатичний імунітет, то змогли виїхали за межі Швеції.

При цьому зазначається, що кожен третій російський дипломат у країні пов’язаний зі спецслужбами.

Що відомо про базу Муско

Це одна з найважливіших військово-морських об’єктів Швеції, розташована на острові Муско у Стокгольмському архіпелазі, приблизно на південь від Стокгольма.

Значна частина об’єкта розташована всередині гранітної скелі. Усередині скелі створили доки, ремонтні приміщення, склади, командні та інші військові об’єкти. База була спроєктована так, щоб шведський флот міг продовжувати діяти навіть у разі війни та ударів по наземній інфраструктурі. Після завершення Холодної війни значення Муско зменшилося, а у 2000-х роках Швеція навіть планувала скоротити військову присутність на базі. Однак із погіршенням безпекової ситуації в Балтійському регіоні її значення знову різко зросло.

У 2019 році шведські ВМС оголосили про повернення на Муско, а штаб ВМС фактично розмістили на базі. Станом на сьогодні Муско є одним із ключових центрів управління шведськими військово-морськими силами.

Допомога Швеції у війні проти України

Як повідомляв УНІАН, у 2025 році Швеція посіла третє місце у світі за обсягом військової допомоги Україні, як за загальним обсягом внесків, так і за часткою національного ВВП. Серед європейських країн-донорів Німеччина залишалася найбільшим постачальником військової допомоги, надавши приблизно 10,6 мільярда доларів (9 мільярдів євро) допомоги протягом 2025 року. Велика Британія слідувала за нею з понад 6,4 мільярда доларів (5,4 мільярда євро), а Швеція посіла третє місце з приблизно 4,4 мільярда доларів (3,7 мільярда євро) військової підтримки.

У травні 2026 року президент України Володимир Зеленський заявив, що українську бойову авіацію посилять шведські винищувачі Gripen JAS 39.

За даними ЗМІ, країна передасть для ЗСУ в дар кілька літаків. Одночасно мають розпочатися переговори про майбутній продаж Україні додаткових винищувачів.

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