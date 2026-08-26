Мирні переговори марні: Atlantic Consil назвав ключову умову для завершення війни

Війна в Україні триватиме, допоки Путін не визнає незалежну Україну, вважають аналітики.

Росія вже сотні років є головною перешкодою до незалежності України і війна не завершиться, допоки Володимир Путін не полишить свої імперські амбіції щодо Києва. З такою думкою, приуороченою Дню Незалежності України, вийшло видання Atlantic Council.

Видання зазначає, що захоплення України важливе особисто для Путіна, який вважає розпад СРСР несправедливим і прагне відродити Російську імперію.

Відзначається, що спершу Путін намагався підірвати Україну зсередини. Коли це не вийшло – він почав застосовувати силу, коли в 2014 році окупував частину українських територій. Вже потім почалося повномасштабне вторгнення. Кожен з цих етапів агресії супроводжується дедалі радикальнішою риторикою про заперечення української державності. І всі дії РФ на окупованих територіях підтверджують геноцидні антиукраїнські заклики Путіна, оскільки там РФ стирає всі сліди української мови, культури, історії та ідентичності.

Відео дня

"Добре задокументовані зусилля Росії щодо викорінення української ідентичності висміюють припущення, що нинішнє вторгнення може завершитися якоюсь формою переговорного врегулювання. Насправді не може бути жодного змістовного компромісу між геноцидними намірами Росії та бажанням України вижити. Українське населення чудово це розуміє, що допомагає пояснити, чому вони продовжують боротися з такою мужністю та рішучістю", – зазначають журналісти.

Видання підкреслює, що багато українських партнерів продовжують заперечувати ці наміри РФ, чіпляючись за надії на мирну угоду, засновану на взаємних поступках. І замість того, аби визнати необхідність перемоги над РФ, вони намагаються збалансувати свою підтримку таким чином, щоб забезпечити виживання України, не провокуючи Путіна. Видання називає цей підхід стратегічною помилкою, яка не лише збільшує страждання України, а й ставить під загрозу і всю Європу.

"У той час, як українці відзначають п'ятий День Незалежності часів війни, тривале прагнення країни до справжньої незалежності триває. Імперські цілі Путіна цілком очевидні та відображають багатовікову протидію Росії українській державності. За таких обставин усі розмови про мирний переговорний процес марні. Натомість західні лідери повинні визнати, що доки Путін не буде змушений прийняти незворотну реальність незалежної України, війна триватиме", – додає видання.

Переговори: важливі новини

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що можливість завершення війни в Україні існує до кінця літа 2027 року. Оскільки після цього в США розпочнеться нова передвиборча гонка. За словами президента, Україна запропонувала Вашингтону новий формат для мирних переговорів, який США мають обговорити з РФ.

Тим часом до РФ з візитом прибув очільник американського ЦРУ Джон Реткліфф. Публічно мета його візиту невідома, однак за даними ЗМІ, сторони могли обговорювати не лише Україну, а й питання війни на Близькому Сході, а також звільнення американських увʼязнених.

Вас також можуть зацікавити новини: