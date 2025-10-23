Водночас, деякі аналітики вважають, що РФ має можливість обійти американські обмеження.

Санкції США щодо нафтових компаній "Лукойл" та "Роснефть" вдарять по економіці РФ та можуть призвести до скорочення експорту російської нафти, повідомляє BBC.

Видання нагадує, що нафтогазові доходи складають близько чверті надходжень бюджету Російської Федерації, а найбільші її клієнти - Індія та Китай, які тепер потенційно ризикують потрапити під вторинні санкції.

Колишній високопоставлений чиновник з питань санкцій Державного департаменту США Едвард Фішман припустив, що вплив нових санкцій Вашингтону на російську економіку буде залежати від того, як далеко Америка готова зайти.

"Чи будуть США активно погрожувати вторинними санкціями китайським банкам, трейдерам з ОАЕ та індійським нафтопереробним заводам, які ведуть операції з "Роснефтью"/"Лукойлом"? Я очікую, що, як мінімум, у короткостроковій перспективі відбудеться певне скорочення обсягів операцій з російською нафтою",- написав він у мережі X.

Ще одним наслідком американських санкцій експерти називають зростання світових цін на нафту, яке спостерігається після офіційного оголошення про обмеження стосовно "Лукойла" та "Роснефти". Втім науковий співробітник Центру досліджень міжнародної безпеки Сіднейського університету, доктор Стюарт Ролло сумнівається у тривалому зростанні вартості "чорного золота", натякаючи, що Москва знайде можливість обійти обмеження.

"У середньостроковій і довгостроковій перспективі я не очікую, що це вплине на ціни на нафту в усьому світі, якщо тільки не будуть суворо дотримуватися вторинні санкції щодо судноплавства і фінансів, пов'язані з цими компаніями", - сказав він в інтерв'ю ВВС.

Санкції США та ЄС проти Росії - останні новини

22 жовтня США запровадили санкції проти найбільшої нафтової компанії РФ – "Роснефть" та нафтового гіганта "Лукойл". Санкції зачеплять компанії, які прямо або побічно, на 50% або більше належать цим гігантам, навіть якщо їх не внесено до санкційного списку безпосередньо.

23 жовтня високий представник ЄС з питань зовнішньої політики Кая Каллас повідомила, що блок схвалив 19-й пакет санкцій проти Росії. За її словами обмеження націлені на російські банки, криптовалютні біржі, організації в Індії та Китаї.

