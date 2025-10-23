В ЄС погодили 19-ий пакет санкцій проти Росії

Кая Каллас зазначила, що Путіну дедалі важче фінансувати війну проти України.

Євросоюз ухвалив 19-ий пакет санкцій проти Росії, який включає, зокрема, російські банки, криптовалютні біржі, організації в Індії та Китаї

Про це повідомила віцепрезидентка Єврокомісії Кая Каллас в соцмережі Х.

"Ми щойно ухвалили наш 19-й пакет санкцій. Він націлений, серед інших, на російські банки, криптовалютні біржі, організації в Індії та Китаї. ЄС обмежує пересування російських дипломатів, щоб протидіяти спробам дестабілізації. Путіну дедалі важче фінансувати цю війну", - написала Каллас.

Як писало видання Bloomberg, цей санкційний пакет має на меті ще більше урізати Москві доходи від енергетики та змусити Володимира Путіна розпочати переговори. При цьому вводиться заборона на імпорт скрапленого природного газу з Росії з січня 2027 року, на рік раніше, ніж планувалося спочатку, а також задіяні обмеження проти російських банків, кредиторів у Центральній Азії та кількох криптовалютних бірж.

Пакет також включає торговельні обмеження для китайських та індійських компаній, які допомогли Росії обійти санкції. Крім того, він запроваджує заборони на експорт товарів, що використовуються військовою промисловістю Москви, на суму понад 40 мільярдів євро.

Нарешті, пакет ЄС вносить до "чорного списку" понад 100 додаткових нафтових танкерів, які допомагають Москві у незаконній торгівлі енергоносіями, збільшуючи їх загальну кількість до приблизно 550.

У виданні зазначають, що затвердження санкцій гальмувалося Австрією, Угорщиною та Словаччиною. Так, Відень хотів розмороження активів, пов'язаних з російським магнатом Олегом Дерипаскою, аби допомогти компенсувати штрафи австрійському банку Raiffeisen Bank International, які він сплатив у Росії. Зрештою, країна відмовилася від цього прохання.

Угорщина теж не стала накладати вето на пакет санкцій, бо, за словами міністра закордонних справ Петера Сійярто, їхні "основні національні інтереси не порушуються".

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо напередодні заявив, що зніме своє вето, якщо лідери Євросоюзу внесуть до підсумкових висновків саміту положення щодо боротьби з високими цінами на енергоносії в ЄС.

Напередодні посли Євросоюзу погодили 19-й пакет санкцій проти Росії у зв'язку з її війною проти України, який включає заборону на імпорт російського скрапленого природного газу.

Заборона на СПГ набуде чинності у два етапи: короткострокові контракти закінчуються через шість місяців, а довгострокові - з 1 січня 2027 року.

22 жовтня стало відомо, що США запроваджують нові санкції щодо Російської Федерації. Вони торкнуться російських компаній "Роснефть" і "Лукойл". Обмеження запроваджують у зв'язку з відсутністю серйозної прихильності Росії до мирного процесу з припинення війни в Україні.

