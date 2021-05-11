Раніше голова профспілки гірників Михайло Волинець заявив, що шахтарі з усієї країни мають намір 12 травня приїхати до Києва на безстрокову акцію протесту.

Міністерство енергетики досягло домовленості з Міністерством фінансів щодо термінового погашення заборгованості із заробітної плати шахтарям за поточний рік, повідомляє прес-служба Міненерго.

"Кошти в обсязі 836,5 млн грн мають надійти на рахунки вуглевидобувних підприємств ближчими днями", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що Міненерго докладає максимум зусиль до вирішення поточних проблем вугільної галузі та виплати заробітної плати гірникам.

"Міністерство вітає конструктивну позицію лідерів профспілок, спрямовану на співпрацю та спільний пошук шляхів вирішення нагальних питань. У той же час політизація і безпідставні протести призводять до створення штучної кризи і негативно позначаються на репутації галузі", - зазначила прес-служба.

Мітинг шахтарів у Києві 12 травня

Раніше член комітету Верховної Ради з енергетики та житлово-комунальних питань, голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець заявив, що шахтарі з усіх державних шахт України мають намір 12 травня приїхати до Києва на безстрокову акцію протесту.

Основними вимогами гірників є погашення заборгованості із зарплати, яка становить 2 млрд грн, підвищення заробітної плати гірників, а також удосконалення трудового законодавства.

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Автор: Ганна Бредіхіна