Наголошується, що водночас котельні працюють, та тепло до будинків не доходить через численні пориви у мережах.

У Світловодську на Кіровоградщині люди протестують через відсутність опалення в будинках, дитсадках та школах. Через старі мережі тепло не доходить до будівель.

Як ідеться у сюжеті ТСН, мешканці 40-тисячного міста вже не вперше мерзнуть холодну пору року, тому й виходять на протести.

Через відсутність опалення у Світловодськ учні змушені навчатися дистанційно або мають скорочені заняття. У дитсадках ліжка дітям гріють пляшками з гарячою водою.

Читайте такожУ Мінрегіоні розповіли, де в Україні досі не увімкнули опалення

Водночас котельні працюють, та тепло до будинків не доходить через численні пориви у мережах.

У зв'язку з критичною ситуацією з подачею тепла 23 листопада місцеві жителі вирішили перекрити рух транспорту центральною вулицею міста. До протестувальників приїхав міський голова Андрій Маліцький. Він попросив припинити акцію та пообіцяв розв'язати проблему з опаленням найближчими днями.

"Щоб у нас не відбувалося оцих гідроударів, після яких почергово лопає вже у внутрішніх мережах, а тоді спускається система, просідає котельня. Зараз ця робота проводиться", – запевнив Маліцький.

Натомість обласна влада переконана, що у Світловодську вже давно треба збудувати модульні котельні та прокласти нові трубопроводи, адже старі згнили.

Ситуація з опаленням у Світловодську:

У 2019 році через заборгованість перед НАК "Нафтогаз України" СП ТОВ "Світловодськпобут" не змогло вчасно отримати номінацію на газ і почати опалювальний сезон у Світловодську Кіровоградської області. Без тепла залишилися близько 50 тисяч жителів міста.

15 листопада 2019 року підприємство "Світловодськпобут" уклало договір реструктуризації заборгованості з "Нафтогазом" і отримало номінацію на газ.

18 листопада розпочали роботу всі шість котелень підприємства "Світловодськпобут", проте виникло багато поривів на тепломережі. У зв'язку з цим 24 листопада в місті оголосили надзвичайну ситуацію техногенного характеру місцевого рівня.

9 грудня 2019 року у Світловодську без тепла знову залишилася частина міста, дитсадки та школи.

У грудні 2019 року Кіровоградська облрада просила Зеленського та уряд втрутитися в ситуацію з відсутністю тепла у Світловодську.

12 листопада 2021 стало відомо, що у Світловодську діти після осінніх канікул не повернулися за парти через відсутність опалення в школах. З того часу проблему так ніхто і не вирішив.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Вікторія Гордієнко