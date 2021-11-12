У Світловодську Кіровоградської області відключили опалення.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.uа.
Читайте такожКіровоградська облрада просити Зеленського та уряд втрутитися у ситуацію з відсутністю тепла у Світловодську
Як йдеться в сюжеті, діти після осінніх канікул не повернулися за парти через відсутність опалення в школах.
Також городяни скаржаться на відсутність тепла у квартирах.
40-тисячне місто повністю залишилося без тепла і коли опалення з'явиться - невідомо.
Ситуація з опаленням у Світловодську:
У 2019 році через заборгованість перед НАК "Нафтогаз України" СП ТОВ "Світловодськпобут" не змогло вчасно отримати номінацію на газ і почати опалювальний сезон у Світловодську Кіровоградської області. Без тепла залишилися близько 50 тисяч жителів міста.
15 листопада 2019 року підприємство "Світловодськпобут" уклало договір реструктуризації заборгованості з "Нафтогазом" і отримало номінацію на газ.
18 листопада розпочали роботу всі шість котелень підприємства "Світловодськпобут", проте виникло багато поривів на тепломережі. У зв'язку з цим 24 листопада в місті оголосили надзвичайну ситуацію техногенного характеру місцевого рівня.
9 грудня 2019 року у Світловодську без тепла знову залишилася частина міста, дитсадки та школи.
У грудні 2019 року Кіровоградська облрада просила Зеленського та уряд втрутитися в ситуацію з відсутністю тепла у Світловодську