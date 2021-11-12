Діти після осінніх канікул не повернулися за парти через відсутність опалення в школах.

У Світловодську Кіровоградської області відключили опалення.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.uа.

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Як йдеться в сюжеті, діти після осінніх канікул не повернулися за парти через відсутність опалення в школах.

Також городяни скаржаться на відсутність тепла у квартирах.

40-тисячне місто повністю залишилося без тепла і коли опалення з'явиться - невідомо.

Ситуація з опаленням у Світловодську:

У 2019 році через заборгованість перед НАК "Нафтогаз України" СП ТОВ "Світловодськпобут" не змогло вчасно отримати номінацію на газ і почати опалювальний сезон у Світловодську Кіровоградської області. Без тепла залишилися близько 50 тисяч жителів міста.

15 листопада 2019 року підприємство "Світловодськпобут" уклало договір реструктуризації заборгованості з "Нафтогазом" і отримало номінацію на газ.

18 листопада розпочали роботу всі шість котелень підприємства "Світловодськпобут", проте виникло багато поривів на тепломережі. У зв'язку з цим 24 листопада в місті оголосили надзвичайну ситуацію техногенного характеру місцевого рівня.

9 грудня 2019 року у Світловодську без тепла знову залишилася частина міста, дитсадки та школи.

У грудні 2019 року Кіровоградська облрада просила Зеленського та уряд втрутитися в ситуацію з відсутністю тепла у Світловодську

Автор: Олена Коваленко