На засіданні обговорили процес відновлення об’єктів енергетики, які були пошкоджені внаслідок нещодавніх влучань російських ракет і дронів-камікадзе.

На засіданні Ставки верховного головнокомандувача розглянули створення захисту енергетичної мережі від повітряних ударів Російської Федерації.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

Зокрема, на засіданні заслухали доповіді командувачів військ оперативних напрямків про актуальну ситуацію на передовій і розглянули ймовірні дії ворога на найближчий період.

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"Окрему увагу приділили формуванню надійного захисту енергетичної мережі країни від повітряних атак російської армії", - зазначив президент.

Окрім цього, він повідомив, що на засіданні обговорили процес відновлення об’єктів енергетики, які були пошкоджені внаслідок нещодавніх влучань російських ракет і дронів-камікадзе.

Також були розглянуті альтернативні способи тимчасового забезпечення населення й підприємств електроенергією та зв’язком, доки тривають відновлювальні роботи.

"Максимізуємо наші зусилля задля безпеки обʼєктів енергетичної інфраструктури. І памʼятаємо, що кожен із вимкнутих непотрібних електроприладів – це внесок у швидше відновлення стабільного й постійного електропостачання на всій території України", - заявив Зеленський.

Атака Росії на енергосистему України: що треба знати

З 10 по 18 жовтня 408 об'єктів української інфраструктури зазнали ворожих атак і руйнувань.

Вранці 22 жовтня російські загарбники масово вдарили ракетами по території України.

В "Укренерго" заявили, що окупанти здійснили ще одну ракетну атаку на енергетичні об'єкти магістральних мереж західних регіонів України. Масштаб пошкоджень співставний або може перевищувати наслідки атаки 10-12 жовтня.