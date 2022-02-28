У компанії вказали, що вторгнення в Україну змінило правила роботи між західними компаніями та РФ

Компанія Shell оголосила про вихід з усіх спільних підприємств в Російській Федерації. Мова також йде і про завод з виробництва СПГ.

Про це повідомляє Bloomberg.

Відзначається, що вторгнення в Україну змінює правила взаємодії між західними компаніями та Москвою.

Таким чином, Shell припиняє партнерські відносини з "Газпромом", це стосується й проекту з виробництва зрідженого природного газу "Сахалін - 2". Крім того, компанія відмовилася від участі в проекті "Північний потік -2", який Німеччина заморозила на початку цього місяця.