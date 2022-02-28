Компанія Shell відмовилася від співпраці з Газпромом/фото REUTERS
Компанія Shell оголосила про вихід з усіх спільних підприємств в Російській Федерації. Мова також йде і про завод з виробництва СПГ.
Про це повідомляє Bloomberg.
Відзначається, що вторгнення в Україну змінює правила взаємодії між західними компаніями та Москвою.
Таким чином, Shell припиняє партнерські відносини з "Газпромом", це стосується й проекту з виробництва зрідженого природного газу "Сахалін - 2". Крім того, компанія відмовилася від участі в проекті "Північний потік -2", який Німеччина заморозила на початку цього місяця.