Їх підозрюють у розкраданні газу.

Служба безпеки України разом з Бюро економічної безпеки (БЕБ) продовжує викривати облгази, підконтрольні компанії підсанкційного олігарха Дмитра Фірташа, у корупційній діяльності.

На цей раз у розкраданні блакитного палива з ГТС України підозрюють керівників правлінь Волиньгазу, Криворіжгазу та Чернігівгазу. Ці облгази підконтрольні менеджменту ТОВ "Регіональна газова компанія", яка належить Фірташу, уточнює СБУ.

Посадовцям оголосили підозру за статтею привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (відповідно до ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України). Розслідування щодо їхньої діяльності проводилося під контролем Офісу Генпрокурора України.

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Наразі працівники СБУ на підставі доказової бази вже викрили у подібних корупційних схемам близько 11-ти керівників облгазів. Також підозру отримали чотири посадовці фінансово-промислової групи Фірташа.

Одним із найскандальніших викриттів стала справа, коли посадовці "облгазів Фірташа" розкрали понад 70% коштів, які мали витратити на закупівлю газу для забезпечення потреб українців, нагадала СБУ.

Лише протягом 2021 року такі протиправні дії забрали з бюджету України понад 4,2 млрд гривень. Загальні збитки за період 2016-2022 років можуть сягати суми у понад 18 млрд грн.

Відомство зазначило, що загалом РГК Фірташа управляє 20 міськ- та облгазами - разом вони охоплюють близько 70% всіх газорозподільних мереж України.

Правоохоронці провели масштабні обшуку в облгазах Фірташа

Нагадаємо, у березні 2023 року детективи БЕБ разом з СБУ провели обшуку одразу у 16 регіональних газових підприємствах і офісах групи компаній Фірташа РГК.

Тоді вдалося задокументувати факти протиправної діяльності, які завдали шкоди бюджету Україні на рівні 3,5 млрд грн. Власне, йдеться про протиправне використання тарифних коштів, які мали витрачатися на закупівлю газу для покриття виробничо-технічних втрат. У корупції запідозрили топ-менеджмент газових підприємств таких областей, як Київська, Харківська, Дніпропетровська, Сумська, Рівненська тощо.

Нагадаємо, 15 травня 2023 року Фірташу офіційно оголосили підозру в Україні через привласнення мільярдів гривень та незаконні схеми з державним газом. Нещодавно стало відомом, що олігарх отримав статус дипломата від Білорусі при міжнародних організаціях у Відні. Цей статус Фірташ використовує, щоб зупинити процедуру екстрадиції до США (справа проти нього ведеться з 2014 року).

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