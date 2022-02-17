Тестова робота в ізольованому режимі запланована 24-26 лютого.

Оператор Об'єднаної енергосистеми України - держкомпанія НЕК "Укренерго" - оголосила про випробування роботи енергосистема України в ізольованому від енергосистем Росії, Білорусі режимі в кінці лютого.

Про це повідомляє прес-служба "Укренерго".

"Перший етап випробування енергосистеми України в ізольованому від енергосистем Росії, Білорусі та мережі ENTSO-E режимі запланований 24-26 лютого 2022 року. Зараз Об'єднана енергосистема України буде об'єднана з "островом Бурштинської ТЕС", дві частини енергосистеми України будуть працювати синхронно", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, робота в ізольованому режимі – це випробування, що проводиться в рамках підготовки до синхронізації Об'єднаної енергосистеми (ОЕС) України з енергосистемою континентальної Європи ENTSO-E, воно повинно проводитися у два етапи: в зимовий і літній періоди.

У прес-службі також повідомили, що випробування в ізольованому режимі та майбутня cинхронізація енергосистеми України з енергосистемою континентальної Європи будуть проводитися в єдиному блоці регулювання з енергосистемою Молдови. Результати тестувань стануть основою для прийняття рішення ENTSO-E про перехід на паралельну роботу з українською та молдавською енергосистемами.

В "Укренерго" повідомили, що операції з тимчасового від'єднання "острова Бурштинської ТЕС" від енергосистеми ENTSO-E і приєднання його до ОЕС України почнуться вранці 23 лютого. Після їх завершення будуть виконуватися операції з тимчасового від'єднання ОЕС України від енергосистем Росії та Білорусі.

Повернення енергосистеми України на паралельну роботу із зазначеними енергосистемами заплановано на 27 лютого. "Робота блоку регулювання "Україна-Молдова" в ізольованому режимі запланована 24-26 лютого", – розповіли в прес-службі.

Також під час ізольованої роботи 24-26 лютого будуть об'єднані торгові зони ОЕС України та "острови Бурштинської ТЕС". Відповідно, Бурштинська ТЕС і всі інші українські виробники електроенергії в зазначений період будуть працювати в єдиній торговельній зоні.

"НЕК "Укренерго" досягла всіх необхідних домовленостей з операторами системи передачі (ОСП) Російської Федерації та Республіки Білорусь Про тимчасове припинення паралельної роботи і повернення до неї, відзначили в компанії.

Розширення синхронної зони енергосистеми Європи: