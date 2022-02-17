Оператор Об'єднаної енергосистеми України - держкомпанія НЕК "Укренерго" - оголосила про випробування роботи енергосистема України в ізольованому від енергосистем Росії, Білорусі режимі в кінці лютого.
Про це повідомляє прес-служба "Укренерго".
"Перший етап випробування енергосистеми України в ізольованому від енергосистем Росії, Білорусі та мережі ENTSO-E режимі запланований 24-26 лютого 2022 року. Зараз Об'єднана енергосистема України буде об'єднана з "островом Бурштинської ТЕС", дві частини енергосистеми України будуть працювати синхронно", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, робота в ізольованому режимі – це випробування, що проводиться в рамках підготовки до синхронізації Об'єднаної енергосистеми (ОЕС) України з енергосистемою континентальної Європи ENTSO-E, воно повинно проводитися у два етапи: в зимовий і літній періоди.
У прес-службі також повідомили, що випробування в ізольованому режимі та майбутня cинхронізація енергосистеми України з енергосистемою континентальної Європи будуть проводитися в єдиному блоці регулювання з енергосистемою Молдови. Результати тестувань стануть основою для прийняття рішення ENTSO-E про перехід на паралельну роботу з українською та молдавською енергосистемами.
В "Укренерго" повідомили, що операції з тимчасового від'єднання "острова Бурштинської ТЕС" від енергосистеми ENTSO-E і приєднання його до ОЕС України почнуться вранці 23 лютого. Після їх завершення будуть виконуватися операції з тимчасового від'єднання ОЕС України від енергосистем Росії та Білорусі.
Повернення енергосистеми України на паралельну роботу із зазначеними енергосистемами заплановано на 27 лютого. "Робота блоку регулювання "Україна-Молдова" в ізольованому режимі запланована 24-26 лютого", – розповіли в прес-службі.
Також під час ізольованої роботи 24-26 лютого будуть об'єднані торгові зони ОЕС України та "острови Бурштинської ТЕС". Відповідно, Бурштинська ТЕС і всі інші українські виробники електроенергії в зазначений період будуть працювати в єдиній торговельній зоні.
"НЕК "Укренерго" досягла всіх необхідних домовленостей з операторами системи передачі (ОСП) Російської Федерації та Республіки Білорусь Про тимчасове припинення паралельної роботи і повернення до неї, відзначили в компанії.
Розширення синхронної зони енергосистеми Європи:
- Розширення синхронної зони енергосистеми континентальної Європи ENTSO-E за рахунок приєднання енергосистеми України є складовою забезпечення інтеграції ринку електроенергії України у внутрішній енергетичний ринок Європейського Союзу, який вже включає 41 системного оператора і 34 країни-учасниці.
- За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, завдяки інтеграції Об'єднаної енергосистеми України в європейську енергосистему ENTSO-Е істотно підвищиться стабільність і безпека енергопостачання в Центрально-Східній Європі.
- За даними оператора об'єднаної енергосистеми України-держкомпанії "Укренерго", Україна у 2022 році буде готова до тестової роботи енергосистеми в ізольованому режимі для подальшої синхронізації з європейською енергосистемою ENTSO-E.
- У лютому запланована тестова робота енергосистеми України в ізольованому режимі. Передбачено проведення системних випробувань роботи енергосистем України та Молдови у складі єдиного блоку регулювання в ізольованому від синхронної зони країн СНД і Балтії режимі.
- 10 лютого 2022 року міністр енергетики Герман Галущенко повідомив про те, що Україна готова тимчасово від'єднатися від енергосистем Росії та Білорусі