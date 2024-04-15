Руслан Слободян рекомендував українцям готуватися до складного осінньо-зимового періоду.

Через низку факторів у певні години доби в Україні спостерігається дефіцит електроенергії. Українцям час замислитися над підготовкою до зими.

"Наразі присутній дефіцит у певні години доби. Це пов’язано з кількома факторами: з одного боку, маємо вплив нещодавніх ракетно-дронових атак ворога на об’єкти енергетики. З іншого боку, додався такий фактор, як необхідність виведення у плановий ремонт почергово блоків атомної генерації", - розповів голова Держенергонагляду Руслан Слободян в ефірі телемарафону.

За словами Слободяна, наразі декілька блоків уже знаходяться в стані планового ремонту в рамках підготовки до наступного осінньо-зимового періоду. Він зазначив, що, якщо раніше заміщати ці потужності планувалося саме за рахунок теплової та гідрогенерації, то зараз у зв’язку з тим, що значна частина цієї маневреної генерації пошкоджена, доводиться імпортувати електроенергію з Європи.

Голова Держенергонагляду наголосив, що, оскільки війна триває, очікується, що обстріли об’єктів енергетики можуть продовжуватися і надалі.

"Тому рекомендував би всім українцям робити все можливе, щоб готуватися до складного осінньо-зимового періоду. У кожного, в залежності від можливостей та місцевих умов, свої "рецепти": для когось це наявність твердопаливного котла та запас дров, для когось це зарядна станція, звичайно, павербанк повинен бути у всіх. Добре буде, якщо кожен з нас зі свого боку добре підготується до складної зими, а енергетики зроблять все для того, що такі засоби виявилися непотрібними", - підсумував Слободян.

Нові атаки на українську енергосистему - останні новини

За даними CNN, Росія могла почати бити по українській енергетичній інфраструктурі саме навесні з двох причин: країні-агресору потрібно було накопичити зброю і зібрати необхідні розвідувальні дані для цих ударів, а а також Москва могла чекати, коли електростанції будуть менш захищені засобами протиповітряної оборони.

Міністр енергетики України Герман Галущенко напередодні заявив, що метою ударів російських окупаційних військ по енергетиці України є знищення маневрової генерації. Внаслідок атак РФ на об’єкти української енергетичної інфраструктури система втратила значний обсяг генерації електроенергії.

За прогнозом експерта з енергетики, голови правління Асоціації "Нафта та Газ України" Андрія Закревського, наступного року в 12 областях України гарантовано будуть тривалі відключення електроенергії.

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