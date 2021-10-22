Також в Україні очікують застосування Третього енергетичного пакету ЄС до газопроводу "Північний потік-2" і долучення "Нафтогазу" до процесу сертифікації цього газопроводу.

Україна очікує від Німеччини заходів у відповідь на газовий шантаж Російської Федерації в Європі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав на спільній прес-конференції в режимі онлайн з віце-прем’єр-міністром, міністром закордонних справ і європейської інтеграції Республіки Молдова Ніколає Попеску.

Зокрема, українського міністра попросили прокоментувати заяву президента РФ Володимира Путіна про те, що Європа отримуватиме більше газу, якщо газопровід "Північний потік-2" остаточно запрацює.

"Це шантаж. Це використання газу як зброї у міжнародних відносинах. У спільній заяві Сполучених Штатів та Німеччини з приводу "Північного потоку-2" зазначено наступне: якщо Росія почне використовувати газ як зброю у міжнародних стосунках, то Німеччина почне вживати заходи у відповідь. Це вже відбувається, і ми безумовно очікуємо на чітку позицію Німеччини з цього приводу", - наголосив Кулеба.

"Що стосується сертифікації і запуску "Північного потоку-2", то позиція України залишається незмінною. І ви знаєте, що "Нафтогаз" і оператор газотранспортної системи звернулися із запитом до німецької сторони долучитися до процесу сертифікації. Ми очікуємо на позитивне рішення", - заявив Кулеба.

Також міністр сказав, що Україна чула запевнення з боку Європейського Союзу про те, що до "Північного потоку-2" буде застосований Третій енергетичний пакет.

"Всі ці елементи повинні надіслати Росії чіткий сигнал, що російський шантаж газу не просто є неприпустимим, а завжди отримуватиме гідну відсіч об'єднаної Європи", - вважає міністр.

Як повідомляв УНІАН, генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон зазначає, що російській газопровід "Північний потік-2", який побудований в обхід Україні, не створює жодної додаткової цінності для Європи. Україна готова вже зараз транспортувати обсяги газу, на які розрахований "Північний Потік-2", заявив він.

Читайте такожГазовий зашморг для Європи

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що в Європі газова криза через шантаж з боку Росії, яка зупинила прокачку газу через українську ГТС.

Голова правління "Нафтогаз України" Юрій Вітренко вважає, що Росія навмисно зменшує транзит газу через Україну, щоб шантажувати Європу і змусити сертифікувати "Північний потік-2".

Північний потік-2: що відомо

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Газопровід проходить в обхід України.

21 липня 2021 року США та Німеччина досягли угоди щодо "Північного потоку-2". В ній передбачено, що Вашингтон відмовляється від намірів запровадити санкції для учасників проекту Nord Stream 2, проте можливість санкцій Євросоюзу для Москви зберігається, якщо Росія використовуватиме газопровід як інструмент енергетичного тиску. В угоді також ідеться про намір зберегти транзит газу через Україну. Німеччина обіцяє скористатися всіма важелями, щоб переконати Росію продовжити договір про транзит газу через Україну, який має закінчитися наприкінці 2024 року.

10 вересня в Росії заявили про закінчення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

4 жовтня компанії Nord Stream 2 A. G, яка є оператором газопроводу, заявила про початок заповнення газом першої нитки газопроводу. Станом на 18 жовтня перша нитка газопроводу "Північний потік-2" заповнена технічним газом.

Автор: Віталій Саєнко