Вони побоюються реакції Росії на це рішення.

Федеральне міністерство економіки Німеччини розглядає можливість націоналізації частини російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це пише німецьке видання Spiegel.

Сертифікацію "Північного потоку-2" зупинили відразу після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну.

"Федеральний уряд вивчає питання про те, чи слід експропріювати частину трубопровідної системи, яка знаходиться на території Німеччини, і відрізати її від решти трубопроводу. Потім труби, що ведуть з суші на море, можна було б з'єднати з мобільним терміналом СПГ", - пише видання.

В кінці газопроводу є повна розподільна мережа з компресорами і трубопроводами, по яких газ може транспортуватися безпосередньо в південну Німеччину. У міністерстві вважають, що інфраструктура ідеально підходить для цього.

Відзначається, що технічно трубопровід можна підняти на поверхню і розрізати, проте фахівці вважають, що можуть виникнути серйозні екологічні проблеми.

Також залишається неясним питання про права власності на трубопровід. Видання зазначає, що "найбільшим страхом німців" може бути реакція Росії на таке рішення.

"Наприклад, шляхом експропріації німецьких компаній в Росії. У "Газпромі" деякі менеджери все ще сподіваються відновити роботу трубопроводу через два-три роки, коли війна закінчиться і відносини нормалізуються", - зазначає видання.

Раніше Кремль визнав, що антиросійські санкції остаточно поховають "Північний потік".

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