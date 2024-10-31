Договір про транзит російського газу через Україну закінчується наприкінці року.

Європейські покупці близькі до угоди з Азербайджаном про постачання природного газу на континент після закінчення терміну дії транзитної угоди між Росією та Україною наприкінці року.

Як пише Bloomberg, компанії з Угорщини та Словаччини близькі до підписання контракту на постачання з Азербайджану 12-14 мільярдів кубометрів газу на рік. При цьому вони використовуватимуть ту саму трубопровідну мережу, яка зараз транспортує російський газ через Україну до Європейського Союзу.

Зазначається, що ці поставки фактично замінять поставки, які Європа зараз отримує за транзитною угодою. Контракт повинен буде включати так звану угоду про свопи між Азербайджаном і Росією, оскільки в Азербайджану недостатньо експортних потужностей для заміни наявних поставок.

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"Угода, яку ще не завершено, може допомогти стримати ціни. Проте, Європейська комісія раніше заявляла, що енергетична безпека регіону не буде під загрозою після закінчення транзитної угоди. Словаччина та Австрія входять до числа європейських країн, які продовжують імпортувати російський газ трубопроводом", - ідеться в статті.

Згідно з комерційною угодою, азербайджанська державна енергетична компанія Socar постачатиме газ у Суджу на російсько-українському кордоні. Угорська MVM Zrt. і словацька Slovensky Plynarensky Priemysel AS потім візьмуть на себе управління і доставлять його в Європу.

Журналісти зазначають, що будь-яка комерційна угода потребуватиме політичної підтримки з боку української влади, щоб дозволити оператору газової мережі країни забронювати потужності.

Австрійська компанія OMV AG заявила, що диверсифікувала свої контракти на поставку і може продовжити постачати паливо своїм клієнтам, навіть якщо постачання газу з Росії буде зупинено. Журналісти додали:

"Угода означатиме, що Україна продовжить отримувати транзитні збори за використання своєї трубопровідної мережі, які приносили країні близько 800 мільйонів доларів на рік. Для Азербайджану угода зміцнює енергетичні зв'язки з Європою. Країна Каспійського моря вже постачає газ у вісім країн на континенті трубопроводом, що проходить через Туреччину".

Продаж російського газу в Європу

До війни "Газпром" постачав до Європи понад третину свого газу, але відтоді регіон перейшов до диверсифікації поставок. ЄС тепер більше покладається на інші джерела, включно з Норвегією, Північною Африкою, Азербайджаном і скрапленим природним газом зі світового ринку.

Президент Росії Володимир Путін натякнув, що транзиту російського газу через територію України у 2025 році може не бути. Зокрема, він заявив, що бронювати потужності для поставок газу з РФ через Україну у 2025 році треба було починати вже у липні, тож термін уже пропущено.

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