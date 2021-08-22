Машиністи припинять возити пасажирів 23-25 серпня.

У Німеччині профспілка машиністів оголосила новий страйк.

Німецька профспілка машиністів GDL закликала своїх членів припинити роботу, передає Deutsche Welle.

Як оголосив голова профспілки Клаус Везельскі, машиністи зупинять пасажирські перевезення з другої години ночі в понеділок, 23 серпня до другої години ночі 25 серпня. У сфері вантажних перевезень страйк почався 21 серпня.

GDL вимагає від керівництва німецького національного перевізника Deutsche Bahn серед іншого підвищення заробітної плати в поточному році приблизно на 3,2 відсотка, а також одноразової виплати в розмірі 600 євро.

Читайте такожЦіни на газ в Україні можуть зрости після запуску "Північного потоку-2" – ЗеленськийКомпанія Deutsche Bahn, яка постраждала, зокрема, від кризи, пов'язаної з пандемією коронавірусу, і від наслідків повені, пропонує профспілці підвищення заробітної плати у два етапи: на 1,5% з 1 січня 2022 року і на 1,7% з 1 березня 2023 року.

У GDL визнали ці умови недостатніми, так само як і колективний тарифний договір, вже укладений з більшою профспілкою працівників залізниці та транспорту EVG.

Перший страйк машиністів почався 13 серпня і тривав дві доби.

Що таке Deutsche Bahn

Deutsche Bahn AG - один з найбільших залізничних операторів Європи. Щорічно перевозить 4,6-4,8 млрд пасажирів і 270-290 млн тонн вантажів. У структуру холдингу входить понад 300 різних підрозділів і окремих підприємств. Компанія проводить активну політику з розширення свого бізнесу в Європі, постійно інвестує в покупку нових компаній і розширення діяльності. Виручка Deutsche Bahn у 2018 році - 44 млрд євро, EBITDA – 4,7 млрд євро, прибуток - 542 млн євро.

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Автор: Тетяна Герасименко