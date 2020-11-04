Постанова набирає чинності з 1 грудня 2020 року.

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), прийняла постанову, згідно з якою з 1 грудня 2020 року тариф на передачу електроенергії оператора Об'єднаної енергосистеми України держкомпанії «Укренерго» буде збільшено на 30% - з 240,23 грн до 312,76 грн за МВт-год.

Відповідне рішення комісія прийняла на засіданні.

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Постанова набирає чинності з 1 грудня 2020 року, але не раніше дня, наступного за днем її оприлюднення на офіційному веб-сайті регулятора.

Хронологія подій

Оператор Об'єднаної енергосистеми України держкомпанія НЕК "Укренерго" запропонував з 1 листопада поточного року підвищити тариф на передачу електроенергії майже у 2,7 раза – до 640,48 грн за МВт-год з 240,23 грн. Пізніше компанія запропонувала регулятору підвищити тариф на передачу електроенергії з 1 листопада з 240,23 грн до 313,07 грн за МВт-год.

30 жовтня 2020 року НКРЕКП схвалила тарифи для трьох обленерго.

28 жовтня 2020 року Кабмін змінив порядок розрахунку тарифів на тепло.

На початку вересня Кабінет міністрів на своєму засіданні затвердив проект закону, згідно з яким у Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), забирають право встановлювати тарифи на тепло, гарячу воду, водопостачання та водовідведення з передачею цієї функції місцевим радам.

Наприкінці серпня НКРЕКП внесла зміни до постанови про впровадження стимулюючого тарифу для обленерго, встановивши норми прибутковості на стару базу активів на рівні 3%, і на нову базу активів - 16,74%.

Раніше глава НКРЕКП Валерій Тарасюк заявляв, що RAB-тарифи для енергопостачальних компаній можуть запрацювати в Україні у 2021 році, а також назвав це неминучістю, яка призведе до зростання тарифів.

У липні НКРЕКП прийняла рішення, згідно з яким з 1 серпня тариф на передачу електроенергії оператора Об'єднаної енергосистеми України держкомпанії «Укренерго» був збільшений на 54,6% - з 155,4 грн/МВт-год до 240,23 грн/МВт-год (без ПДВ).

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Автор: Ігор Орел