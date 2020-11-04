Постанова набирає чинності з 1 грудня 2020 року / фото 5.ua
Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), прийняла постанову, згідно з якою з 1 грудня 2020 року тариф на передачу електроенергії оператора Об'єднаної енергосистеми України держкомпанії «Укренерго» буде збільшено на 30% - з 240,23 грн до 312,76 грн за МВт-год.
Відповідне рішення комісія прийняла на засіданні.
Читайте такожНКРЕКП схвалила тарифи для трьох обленерго
Постанова набирає чинності з 1 грудня 2020 року, але не раніше дня, наступного за днем її оприлюднення на офіційному веб-сайті регулятора.
Хронологія подій
- Оператор Об'єднаної енергосистеми України держкомпанія НЕК "Укренерго" запропонував з 1 листопада поточного року підвищити тариф на передачу електроенергії майже у 2,7 раза – до 640,48 грн за МВт-год з 240,23 грн. Пізніше компанія запропонувала регулятору підвищити тариф на передачу електроенергії з 1 листопада з 240,23 грн до 313,07 грн за МВт-год.
- 30 жовтня 2020 року НКРЕКП схвалила тарифи для трьох обленерго.
- 28 жовтня 2020 року Кабмін змінив порядок розрахунку тарифів на тепло.
- На початку вересня Кабінет міністрів на своєму засіданні затвердив проект закону, згідно з яким у Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), забирають право встановлювати тарифи на тепло, гарячу воду, водопостачання та водовідведення з передачею цієї функції місцевим радам.
- Наприкінці серпня НКРЕКП внесла зміни до постанови про впровадження стимулюючого тарифу для обленерго, встановивши норми прибутковості на стару базу активів на рівні 3%, і на нову базу активів - 16,74%.
- Раніше глава НКРЕКП Валерій Тарасюк заявляв, що RAB-тарифи для енергопостачальних компаній можуть запрацювати в Україні у 2021 році, а також назвав це неминучістю, яка призведе до зростання тарифів.
- У липні НКРЕКП прийняла рішення, згідно з яким з 1 серпня тариф на передачу електроенергії оператора Об'єднаної енергосистеми України держкомпанії «Укренерго» був збільшений на 54,6% - з 155,4 грн/МВт-год до 240,23 грн/МВт-год (без ПДВ).
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram