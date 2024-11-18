Водночас старі графіки зі світло-сірими зонами залишаться на сайтах обленерго.

Графіки відключень світла у Києві, на Київщині та Дніпропетровщині адаптують до щоденних змін в енергосистемі. Про це повідомляє ДТЕК.

"Київ, Київщина, Дніпропетровщина: адаптуємо графіки відключень до щоденних змін в енергосистемі Графік буде складатись з двох зон: світла - електрика є. Темна зона - світло відсутнє", - зазначили у компанії.

Там повідомили, що графік відключень буде публікуватися щодня і це дозволить більш точно планувати свій час на день.

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"Старі графіки зі світло-сірими зонами залишаться на сайті вашого оператора системи розподілу. Ви зможете їх використовувати, якщо вони для вас більш звичні", - додали там.

Відключення світла в Україні - останні новини

У Києві та по всій Україні з понеділка, 18 листопада 2024 року, були заплановані стабілізаційні відключення світла з 06:00 до 22:00.

В Yasno змінили вигляд графіків відключень світла. Про це повідомив генеральний директор енергопостачальника Сергій Коваленко.

"Є дві новини, погана і трохи краща. Перша, яку ми мабуть вже почули: Київ, Дніпропетровщина - НЕК "Укренерго" дав команду застосувати стабілізаційні відключення обсягом у дві черги з 6 до 22 години. Друга: графік буде саме фактичних відключень за адресою", - зазначив він.

Це означає, що тепер у графіку буде видно конкретний час, коли не буде світла в тій чи іншій групі або за певною адресою.

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