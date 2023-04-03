Знеструмлено близько 2 тисяч абонентів у Київській області та 3,8 тисячі - в Одеській області.

Станом на ранок понеділка, 3 квітня, у Київській та Одеській областях було знеструмлено майже 6 тисяч абонентів.

Як повідомила прес-служба Міністерства енергетики, знеструмлення сталося через негоду.

Знеструмлено близько 2 тисяч абонентів у Київській області та 3,8 тисячі - в Одеській області. Ремонтні бригади працюють над відновленням електропостачання.

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Протягом останньої доби відновлено електропостачання близько 8 тисяч абонентів у Донецькій та Харківській областях.

Енергосистема й надалі працює з запасом. Генерація забезпечує необхідні обсяги потужності для потреб споживачів електроенергії по всій країні.

Також у компанії повідомили, що вчора внаслідок ворожих обстрілів було пошкоджено обладнання однієї з ТЕС.

Крім того, протягом останньої доби відновлено електропостачання близько 8 тисяч абонентів у Донецькій та Харківській областях.

Ситуація в енергосистемі України

29 березня 2023 року через негоду в Києві та області почалися знеструмлення. Найбільше відключень було зафіксовано у Вишгородському, Києво-Святошинському та Васильківському енерговузлах. Було знеструмлено близько 60 населених пунктів, які постраждали від негоди. Без світла залишилися понад 30 тисяч клієнтів.

29 березня через негоду почалися відключення світла в 12 областях України. При цьому споживання підвищилося через похолодання.

1 квітня 2023 року повідомлялося про те, що в Житомирській області можливі обмеження електропостачання через ремонти мережевої інфраструктури.

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