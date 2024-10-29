Для того щоб повноцінно розгорнути централізовану систему теплопостачання Києва потрібно близько 7 днів.

Розпочати опалювальний сезон для житлового фонду Києва планують із 30 жовтня. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"‎Зважаючи на погодні умови та прогнози синоптиків про значне пониження температури, середньодобова якої протягом трьох днів буде нижчою +8 градусів, житлові будинки розпочнемо підключати до тепла із середи, 30 жовтня", – заявив державний діяч.

За його словами, для того щоб повноцінно розгорнути централізовану систему теплопостачання столиці потрібно близько 7 днів.

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Раніше міський голова Києва повідомив про початок опалювального сезону для шкіл, лікарень, дитячих садків та інших соціальних закладів столиці України.

Опалювальний сезон в Україні - останні новини

Нещодавно український прем’єр Денис Шмигаль розповів про підготовку країни до опалювального сезону, який буде вже третім в умовах російсько-української війни. За словами державного діяча, цей опалювальний сезон планують пройти на газі власного видобутку.

Шмигаль також зазначив, що наразі більш ніж 90% житлових будинків готові до початку опалювального сезону. На стадії готовності до подачі тепла знаходяться понад 18 тисяч котелень та 4,8 тисячі центральних теплових пунктів.

Нагадаємо, раніше експерти "Київтеплоенерго" назвали заходи, які варто вжити в рамках підготовки до опалювального сезону. За їх словами, головним завданням в даному випадку є зменшення тепловтрат у квартирі чи будинку.

Для цього спеціалісти радять, зокрема, провести профілактику металопластикових вікон та оновити ущільнювач на дверях і вікнах. Останнє дозволить позбутися протягів.

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