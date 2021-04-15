Вже понад 9,5 тис. будинків відключені від опалення.

Опалювальний сезон у Києві буде повністю завершено протягом найближчих кількох днів, на сьогодні від теплопостачання вже відключено 9,5 тис. житлових будинків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор «Київських теплових мереж» КП «Київтеплоенерго» Василь Деревицький під час онлайн-брифінгу.

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«Ми закінчуємо опалювальний сезон у Києві, який тривав понад шість місяців. Десь через п'ять днів ми закінчимо всі перемикання. У нас зараз відключено понад 9,5 тисяч житлових будинків. Всі соціальні місця: дитячі садки, школи, лікарні - відключаються за індивідуальними заявками керівників цих підприємств», - сказав він.

За словами Деревицького, опалювальний сезон був складним через різке зниження температури повітря. Таким чином, збільшилася витрата газу на 12%, а виробництво теплової енергії - на 17%.

Що цьому передувало

12 квітня в Києві почалося відключення житлових будинків від послуги централізованого опалення.

31 березня Київський міський голова Віталій Кличко повідомив, що централізоване опалення в столичних будинках почнуть відключати з 5 квітня, проте через похолодання завершення опалювального сезону було перенесено.

Рішення про відключення тепла приймається, коли середньодобова температура тримається вище +8 градусів протягом трьох днів.

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Автор: Бредіхіна Ганна