З речами на вихід: Кличко знову 'виганяє' киян зі столиці

У Києві визначено пункти обігріву, де може залишатися ночувати велика кількість людей.

Мер Києва Віталій Кличко знову закликав мешканців столиці виїхати з міста через дуже складну ситуацію в енергетиці.

"До мешканців я звертаюся і говорю чесно: ситуація вкрай складна і це може бути ще не найскладніший момент. Зробіть запас продуктів, води, необхідних ліків. Хто ще має варіанти виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення й тепла, не відкидайте їх", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Також він закликав роботодавців організувати гнучкі графіки роботи і, за можливості, перевести працівників на дистанційну роботу.

За словами Кличка, у кожному районі Києва визначено опорні пункти обігріву, куди можна звернутися у разі потреби. У пунктах облаштують місця для ночівлі, забезпечать їх пристроями обігріву (мобільними котельнями), харчуванням, засобами гігієни.

Також він зазначив, що у кожному районі міста перша ланка реагування, яка оперативно збирає інформацію, організовує роботу на місці в координації з міським штабом, - це районна держадміністрація.

Підготовка Києва до блекаутів - останні новини

Влада відкрито заявила, що столичні керівники не підготувалися належним чином до можливої надзвичайної ситуації в умовах війни та стійких морозів.

Так, міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що Київ зовсім не підготовлений до російських ракетно-дронових ударів по енергосистемі взимку.

Згодом, із погіршенням ситуації, Шмигаль відніс столицю до переліку міст, які були найгірше підготовлені до важкої зими в Україні. За його словами, бувають випадки, коли необхідна розподілена генерація вже ввезена до Києва, але затягується її встановлення.

Експерти також критикували столичну владу за слабку готовність до російських обстрілів. Так, за словами очільника Спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенка, у столиці немає нічого для забезпечення нормального проходження опалювального сезону у разі повного руйнування ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6.

В свою чергу директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко спрогнозував, що у Києві можуть повернути погодинні графіки упродовж семи днів.

