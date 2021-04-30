Для формування ринкової та прозорої ціни на електроенергію форвардні двосторонні контракти повинні якомога швидше прийти на зміну нинішнім договорам зі спотовим формуванням ціни. Таку думку висловив Василь Гончарук, менеджер проекту з електроенергії ТОВ "Йе енергія" у ході онлайн-конференції Energy Freedom "Ціни на електроенергію. Чого очікувати".

Експерт наголосив, що на сьогодні діють неринкові механізми формування ціни на електроенергію. "Ситуація сьогодні більше схожа на вгадування ціни, а не на її прогнозування. Сам ринок "доба наперед" має багато факторів, які неможливо пояснити ринковою логікою", – зазначив він.

Експерт вважає необ'єктивним, що спотовий ринок, який охоплює не більше 17-20% від загального обсягу споживання електроенергії, виконує ціноутворюючу функцію для всього ринку.

Читайте такожКабмін продовж режим спецзобов'язань для теплокомуненерго«Як результат, компаніям, які закуповують електроенергію на оптовому ринку для подальшого продажу кінцевому споживачеві, складно вибудувати свою довгострокову фінансову стратегію для того, щоб дати споживачам оптимальну ціну», – описав наслідки Василь Гончарук.

Ситуацію допоможе виправити перехід на форвардні двосторонні контракти, що укладаються на довгостроковий період (від півроку і більше), упевнений експерт.

"Форвардні контракти дадуть можливість спрогнозувати своє фінансове навантаження як постачальнику і трейдеру, так і кінцевому споживачу. Трейдери зможуть сформувати довгостроковий план, зменшити ціну і тим самим зробити її справедливою для споживача. Клієнти отримають сервіс, право вибір постачальника і справедливу ціну. А ринок позбудеться перекосів, стане рівним для кожного учасникам в кожному сегменті", - зазначив представник "Йе енергія".

На думку Василя Гончарука, проблема ринку полягає в тому, що незалежні постачальники не мають вільного доступу до більшої частини ресурсу дешевої атомної електроенергії та гідроенергії через чинний механізм ПСО (спеціальніх зобов'язання щодо забезпечення електроенергією населення і компенсації виробникам ресурсу з відновлюваних джерел енергії - прим.).

"Механізм ПСО вимагає скасування не революційним, а еволюційним шляхом, з перехідним періодом, в ході якого відбудеться перехід від товарного ПСО до фінансового ПСО», – вважає експерт.

Коли відкриється рівний доступ всім покупцям до всього обсягу ресурсу електроенергії, ціна почне формуватися ринковими методами, вважає експерт.

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Автор: Григорій Бондар