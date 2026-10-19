Росія атакувала енергетику 11 областей України: у Міненерго розкрили наслідки

Минулого тижня Росія майже 90 разів цілеспрямовано атакувала українську енергетику та нафтогазовий сектор.

Російські війська 19 жовтня атакували енергетичні об’єкти в 11 областях України. Через удари частина споживачів залишилася без електроенергії, а в окремих регіонах діятимуть графіки відключень світла. Про це повідомив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов.

"Вночі та вранці Росія атакувала енергетичні об’єкти у Вінницькій, Волинській, Кіровоградській, Київській, Миколаївській, Житомирській, Хмельницькій, Харківській, Тернопільській, Одеській та Рівненській областях. Внаслідок ударів частина споживачів залишилася без електропостачання", - повідомив Некрасов.

За його словами, нові знеструмлення через обстріли та бойові дії також зафіксовані у Дніпропетровській, Сумській, Херсонській та Чернігівській областях.

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Некрасов відмітив, що через негоду без електропостачання залишаються понад 140 населених пунктів на Київщині, Миколаївщині та Одещині. Ремонтні бригади працюють над відновленням.

При цьому в "Укренерго" повідомили, що у частині областей сьогодні до кінця доби вимушено будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень обсягом до 2 черг для всіх категорій споживачів.

Заступник міністра також додав, що протягом минулого тижня Росія 87 разів цілеспрямовано атакувала українську енергетику та нафтогазовий сектор. Загалом зафіксовано 224 інциденти, які спричинили пошкодження енергетичної та нафтогазової інфраструктури.

Удари РФ по енергосистемі України - головні новини

Росіяни 18 жовтня атакували енергетику на Одещині, Вінниччині та Тернопільщині, тоді тисячі споживачів залишилися без світла.

17 жовтня через російську атаку Вінниця залишилася повністю без світла. Мер Вінниці Сергій Моргунов тоді заявив, що місто було без електроенергії, а критична інфраструктура в місті працювала на резервному живленні.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що з моменту, коли президент США Дональд Трамп оголосив про енергетичне перемир’я тиждень тому, Росія цілеспрямовано вдарила по українській енергетиці та нафтогазовому сектору 76 разів.

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