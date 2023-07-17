Вартість нової станції орієнтовно складатиме понад 1 мільярд доларів.

Без урахування підготовчих робіт та часу на деокупацію, будівництво нової ГЕС замість зруйнованої російськими окупантами Каховської займе 7 років.

Про це заявив генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота.

"Орієнтовний термін будівництва подібної гідроелектростанції становить приблизно 7 років. Зауважу, це без урахування термінів, які потрібні для обстеження території після деокупації, на демонтажні роботи", - розповів він.

За словами очільника "Укргідроенерго", орієнтовна вартість будівництва нової гідроелектростанції потужністю 500-600 мегават становитиме 1-1,2 млрд доларів.

"Наразі ми працюємо спільно з проектним інститутом над розробкою проекту будівництва тимчасових гребель в верхньому та нижньому бʼєфах станції. Це буде перший етап відбудови Каховської ГЕС", - зазначив Ігор Сирота.

Голова гідрогенеруючої компанії відмітив, що підготовчі та будівельні роботи повинні розпочатися після деокупації регіону. Ускладнити відновлення ГЕС може тривале розмінування території будівництва та обстріли окупантів.

Орієнтовані втрати від підриву Каховської ГЕС

Як повідомляв УНІАН, уночі 6 червня російські війська зруйнували Каховську ГЕС.

Внаслідок підриву в регіоні виникла серйозна екологічна катастрофа, було затоплено низку населених пунктів. Найбільше постраждала тимчасово окупована росіянами лівобережна частина Херсонської області.

Експерти оцінили суму прямих збитків у 2 мільярди доларів. Орієнтовані екологічні втрати, спричинені підривом дамби Каховської ГЕС, становлять 146 мільярдів гривень.

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