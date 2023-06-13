Зараз рівень води в каналі ТЕС, звідки за необхідності підживлюється ставок ЗАЕС, – 11,25 м.

Попри критичне обміління Каховського водосховища після підриву окупнтами дамби Каховської ГЕС, рівень води у ставках-охолоджувачах Запорізької АЕС залишається достатнім для забезпечення потреб станції.

Про це повідомила у Telegram пресслужба Енергоатому, зазначивши при цьому, що енергоблоки ЗАЕС не працюють з вересня 2022 року, тож відтоді активного випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається. Зараз рівень води в каналі ТЕС, звідки за необхідності підживлюється ставок ЗАЕС, – 11,25 м.

Упродовж останнього часу рівень води в каналі не падає, його показники вже не залежать від коливань Каховського водосховища. Як зазначили в Енергоатомі, в своє історичне русло виділилася річка Конка, яка зараз проходить уздовж ставка-охолоджувача ЗАЕС і була під Каховським водосховищем як підводна течія.

"Попри підрив російськими окупантами греблі Каховської ГЕС, ситуація залишається стабільною та контрольованою. Станом на 09:00 13 червня рівень води у Каховському водосховищі в районі Нікополя становить вже менш як 9 м, а у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС – 16,67 м, і цього цілком достатньо для забезпечення потреб станції", - йдеться у повідомленні Енергоатома.

Підрив Каховської ГЕС та ситуцація на ЗАЕС

В ніч на 6 червня російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС, внаслідок чого десятки населених пунктів на півдні України були затоплені.

Підрив Росією Каховської ГЕС надовго залишить півострів без прісної води і поставить хрест на його розвитку.

9 червня Державна інспекція ядерного регулювання України видала розпорядження вивести у "холодний зупин" енергоблок № 5 Запорізької АЕС, який останній із шести блоків працював у гарячому зупині.

Розпорядження видано "Енергоатому" у зв’язку із неможливістю усунення виявлених порушень вимог ядерної та радіаційної безпеки, а саме вимог до систем аварійного охолодження ядерного палива.

Станом на 10 червня останній енергоблок на ЗАЕС ще не вивели в режим "холодного зупину". З технічної точки зору, щоб вивести енергоблок із "гарячого зупину" в "холодний", треба зменшити температуру першого контуру з 275 до 70 градусів. Процес займає до трьох діб.

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