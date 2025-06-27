Зазначається, що останній вантаж забрало судно Arctic Metagaz ще в жовтні 2024 року.

Судно для перевезення скрапленого природного газу (СПГ) під назвою Iris, яке потрапило до санкційного списку США, у четвер, 27 червня, пришвартувалося біля російського заводу "Арктик СПГ 2".

Видання Reuters пише, що якщо судно завантажить газ, то це буде дев'ятий вантаж ЗПГ, вивантажений із проєкту "Арктик СПГ 2", згідно з даними Kpler. Останню партію 5 жовтня 2024 року забрало судно Arctic Metagaz.

У жовтні Держдепартамент США ввів санкції щодо зареєстрованих власників і керівників кількох суден для перевезення СПГ, зокрема Iris, раніше відомого як North Sky.

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Згідно з даними судноплавної бази Equasis, 25 квітня судно Iris змінило комерційного керуючого на Elegest OOO, зареєстроване в Москві. Зареєстрованим власником судна вказана компанія LNG Gamma Shipping.

Проект "Арктик СПГ-2", що належить російській компанії "Новатек", також підпадає під західні санкції у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну.

У травні джерело повідомило, що проєкт розпочав виробництво на другому технологічному комплексі, незважаючи на те, що не зміг продати СПГ з першого технологічного комплексу.

Арктик СПГ-2 - головні новини

2024 року Велика Британія разом зі США та Євросоюзом запровадила санкції проти проєкту "Арктик СПГ 2". Відтоді проєкт був змушений скоротити виробництво.

Наприкінці вересня 2024 року запровадили санкції щодо п'яти суден і двох пов'язаних із ними організацій, які беруть участь у транспортуванні російського СПГ.

25 червня стало відомо, що танкер для транспортування скрапленого природного газу із санкційного списку прямує до російського терміналу, з якого постачають газ до Європи.

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