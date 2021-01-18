Російський корабель вже проклав кілька кілометрів газопроводу в акваторії Німеччини.

США попередили союзників у Європі про намір запровадити санкції проти російського корабля "Фортуна", який бере участь в будівництві газопроводу "Північний потік-2". Американська сторона повідомила урядових чиновників в Берліні й інших європейських столицях, що нові обмеження запрацюють вже у вівторок.

Як пише Reuters, підставою для їх запровадження стане закон "Про боротьбу з ворогами Америки за допомогою санкцій". Покарання буде стосуватися як сам корабель, так і його власника - компанію KVT-RUS.

Читайте такожНімецькі екологи заморозили будівництво "Північного потоку-2""Північний потік-2", який повинен подвоїти потужності першої гілки газопроводу, став причиною додаткової напруги між Москвою і Вашингтоном. США наполягають на скороченні європейської залежності від російських енергоносіїв. Роботи над прокладанням ГТС були припинені в грудні 2019 року. Причиною стали американські санкції.

Прес-секретар посольства США в Берліні сказав виданню Handelsblatt , що Вашингтон буде продовжувати робити "всі необхідні й доречні кроки", щоб не допустити завершення "Північного потоку-2".

"Хоч ми не коментуємо наші майбутні санкційні заходи, ми продовжимо обмінюватися своїми ідеями з союзниками й партнерами про потенційні питання санкцій", - сказав представник американського посольства.

Історія "Північного потоку-2"

Проектом "Північний потік-2" передбачені будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини

Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже діючим "Північним потоком-1".

Зважаючи на санкції, які прийняла Палата представників Конгресу США в законопроекті про американський оборонний бюджет, компанії, що займаються будівництвом газопроводу "Північний потік-2", не змогли його добудувати.

Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансування проекту здійснюють європейські компанії - французька Engie, австрійська OMV, британо-Нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

За даними ЗМІ, новообраний президент США Джо Байден має намір зробити все, щоб "Північний потік-2" не був побудований.

4 листопада 2020 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Конгрес США хоче розширити санкції проти "Північного потоку-2" і "Турецького потоку".

4 грудня 2020 року Глава Міністерства закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив про те, що сумнівається, що позиція США щодо "Північного потоку-2" зміниться після початку президентської каденції Джо Байдена.

6 грудня 2020 року виконуюча обов'язки посла США у ФРН Робін Куінвілл закликала ЄС і Німеччину оголосити мораторій на будівництво газопроводу "Північний потік-2".

9 грудня 2020 року Палата представників Сполучених Штатів схвалила оборонний бюджет на наступний рік з розширеними обмеженнями проти російського газопроводу "Північний потік-2".

Будівництво газопроводу "Північний потік-2" відновилося 11 грудня.

29 грудня 2020 року стало відомо про те, що Палата представників подолала вето Трампа на оборонний бюджет США з санкціями по "Північному потоку-2".

Сполучені Штати закликають європейських союзників і приватні компанії припинити роботи з побудови газопроводу "Північний потік-2", і готують більш широкі санкції щодо російського проекту в найближчі тижні.

Сенат США затвердив оборонний бюджет США на 2021 фінансовий рік, в якому передбачені нові санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2".

7 січня 2021 року в Німеччині заснували фонд для підтримки добудови "Північного потоку-2".

13 січня 2021 року Держдепартамент США повідомив європейські компанії, причетні до будівництва газопроводу "Північний потік-2", щодо ризику введення нових санкцій.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Переклад: Лесь Димань