Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявляє, що у США вивчають можливість запровадження додаткових санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2".
Про це Блінкен сказав на слуханнях комітету Палати представників США (нижньої палати Конгресу) з питань закордонних справ.
Держсекретар наголосив, що президент США Джо Байден чітко заявив, що виступає проти "Північного потоку-2".
"Президент Байден вважає, що це погана ідея. Він говорив це неодноразово. Я поділяю його думку. Це порушує власні енергетичні принципи безпеки Європейського Союзу. Це створює небезпеку для економічної і стратегічної ситуації в Україні і також Польщі", - заявив Блінкен.
Як сказав держсекретар, США продовжать виступати проти цього газопроводу.
"На жаль, як ви знаєте, трубопровід завершений на 95%, але ми чітко заявляємо, що ми виступаємо проти його завершення", - заявив Блінкен.
Він нагадав, що було запроваджено санкції проти головного корабля "Фортуна", що прокладає газопровід.
"І ми продовжуємо розглядати інші можливості для подальших санкцій", - наголосив Блінкен.
Він уточнив, що зараз активно вивчається можливість запровадження додаткових санкцій проти тих, хто може підтримувати подальше спорудження газопроводу.
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Історія "Північного потоку-2"
- Проектом "Північний потік-2" передбачені будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.
- Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже діючим "Північним потоком-1".
- Враховуючи санкції, які прийняла Палата представників Конгресу США в законопроекті про американський оборонний бюджет, компанії, що займаються будівництвом газопроводу "Північний потік-2", не змогли його добудувати.
- Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансування проекту здійснюють європейські компанії-французька Engie, австрійська OMV, британо-Нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.
- За даними ЗМІ, новообраний президент США Джо Байден має намір зробити все, щоб "Північний потік-2" не був побудований.
- 4 листопада 2020 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Конгрес США хоче розширити санкції проти "Північного потоку-2" і "Турецького потоку".
- 4 грудня 2020 року Глава Міністерства закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив про те, що сумнівається, що позиція США щодо "Північного потоку-2" зміниться після початку президентської каденції Джо Байдена.
- 6 грудня 2020 року виконуюча обов'язки посла США у ФРН Робін Куінвілл закликала ЄС і Німеччину оголосити мораторій на будівництво газопроводу "Північний потік-2".
- 9 грудня 2020 року Палата представників Сполучених Штатів схвалила оборонний бюджет на наступний рік з розширеними обмеженнями проти російського газопроводу "Північний потік-2".
- Будівництво газопроводу "Північний потік-2" відновилося 11 грудня.
- 29 грудня 2020 року стало відомо про те, що Палата представників подолала вето Трампа на оборонний бюджет США з санкціями по "Північному потоку-2".
- Сполучені Штати закликають європейських союзників і приватні компанії припинити роботи з побудови газопроводу "Північний потік-2", і готують більш широкі санкції щодо російського проекту в найближчі тижні.
- Сенат США затвердив оборонний бюджет США на 2021 фінансовий рік, в якому передбачені нові санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2".
- 7 січня 2021 року в Німеччині заснували фонд для підтримки добудови "Північного потоку-2".
- 13 січня 2021 року Держдепартамент США повідомив європейські компанії, причетні до будівництва газопроводу "Північний потік-2", про ризик введення нових санкцій.
- 22 лютого 2021 року США ввели нові санкції проти російського судна, що будує"Північний потік-2".
- Станом на 23 лютого 2021 року через санкції США відразу 18 європейських компаній відмовилися добудовувати "Північний потік-2".
- 4 березня 2021 року будівництво "Північного потоку-2" у водах Данії продовжили до кінця вересня.
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