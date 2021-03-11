У Сполучених Штатах продовжать виступати проти "Північного потоку-2".

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявляє, що у США вивчають можливість запровадження додаткових санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це Блінкен сказав на слуханнях комітету Палати представників США (нижньої палати Конгресу) з питань закордонних справ.

Держсекретар наголосив, що президент США Джо Байден чітко заявив, що виступає проти "Північного потоку-2".

"Президент Байден вважає, що це погана ідея. Він говорив це неодноразово. Я поділяю його думку. Це порушує власні енергетичні принципи безпеки Європейського Союзу. Це створює небезпеку для економічної і стратегічної ситуації в Україні і також Польщі", - заявив Блінкен.

Як сказав держсекретар, США продовжать виступати проти цього газопроводу.

"На жаль, як ви знаєте, трубопровід завершений на 95%, але ми чітко заявляємо, що ми виступаємо проти його завершення", - заявив Блінкен.

Він нагадав, що було запроваджено санкції проти головного корабля "Фортуна", що прокладає газопровід.

"І ми продовжуємо розглядати інші можливості для подальших санкцій", - наголосив Блінкен.

Він уточнив, що зараз активно вивчається можливість запровадження додаткових санкцій проти тих, хто може підтримувати подальше спорудження газопроводу.

Історія "Північного потоку-2"

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Автор: Віталій Саєнко