Серед наданого устаткування – кабелі з допоміжними матеріалами, трансформатори, електрогенератори тощо.

Компанії, що входять до Польської асоціації передачі та розподілу електроенергії, нададуть Україні допоміжні матеріали й устаткування для відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої внаслідок бойових дій.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики у Facebook.

"Війна в Україні, спровокована агресією Росією, завдає величезних матеріальних втрат енергетичній інфраструктурі. У зв’язку з руйнуваннями, спричиненими бойовими діями, ми бачимо необхідність підтримати енергосистему матеріалами та обладнанням, що дозволить відновити постачання електроенергії на найбільш стратегічних напрямках", – заявив президент Польської асоціації передачі та розподілу електроенергії Роберт Засіна.

Як зазначається, серед наданого устаткування – кабелі для низької та середньої напруги з допоміжними матеріалами, трансформатори середньої/низької напруги, електрогенератори тощо.

Очікується, що найближчим часом буде відправлено наступну партію допомоги енергетичному сектору. Транспортування вантажів для України координує та організовує Польське урядове агентство стратегічних резервів, додали у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міненерго, через прицільні обстріли російськими окупантами в Україні постраждали щонайменше 4 теплоелектроцентралі. Найбільш постраждалими енергетичними об'єктами від війни назвали Луганську ТЕЦ, Охтирську ТЕЦ, Трипільську ТЕС та Чернігівську ТЕЦ.

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