Наголошується, що в енергетичному секторі втрати України через війну оцінюються в $2 млрд.

Через прицільні обстріли російськими окупантами в Україні постраждали щонайменше 4 теплоелектроцентралі.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в інтерв`ю "Економічній правді".

Він назвав найбільш постраждалими енергетичними об'єктами від війни Луганську ТЕЦ, Охтирську ТЕЦ, Трипільську ТЕС та Чернігівську ТЕЦ.

"Луганську ТЕЦ ми втратили, фактично повністю розбита Охтирська ТЕЦ, там було пряме влучення двох снарядів", - наголосив Галущенко.

Міністр додав, що окупанти також намагалися обстрілювати Трипільську ТЕС "Центренерго", крім того, неодноразово снаряди потрапляли до Чернігівської ТЕЦ.

Разом з тим Міністерство енергетики України оцінює втрати в енергетичному секторі через розв’язану Росією повномасштабну війну в $2 млрд.

"Сьогодні збитки оцінюються вже на рівні близько двох мільярдів доларів. Тут враховується не тільки вартість самого активу, а й те, скільки б він міг виробити електроенергії і заробити на її продажі", - заявив Галущенко.

Споживання електроенергії через війну впало приблизно на 30%.

"Це сталося через кілька факторів. По-перше, розбиті мережі і сьогодні близько мільйона споживачів залишаються без електроенергії. По-друге, багато людей переїхало. Також промисловість зменшила споживання. До того ж це об'єктивний процес, тому що навіть у мирний час в кінці березня — на початку квітня споживання падає", — сказав міністр.

Він додав, що рівень розрахунків населення за електроенергію впав приблизно на 30%, а генерацій — на 40%, тобто розрахунки впали приблизно на 60%.

Видобуток газу впав приблизно на 15%, зокрема Укргазвидобування заморозило певні об'єкти в Харківській області.

Видобуток вугілля в Україні знизився десь на 30%.

"Міненерго підпорядковані 33 шахти, з яких дві шахти в стані затоплення — Золоте і Тошківська. Вони вже не підлягають відновленню. Також є загроза затоплення шахт ЮД-1. Видобуток вугілля знизився десь на 30%. При цьому є питання щодо видобутку вугілля в частині його відвантаження. Ідуть обстріли залізничних колій, і не завжди є можливість вивезення. Раніше вивезення могло проводитися цілодобово, зараз тільки вдень. По приватних шахтах щодо втрат інформації немає", — повідомив Галущенко.

Також Україна втратила контроль над сховищами відпрацьованого ядерного палива.

"Так, ми втратили ЦХОЯТ — якраз у кінці квітня-травні мали туди вивантажуватись. Але ми розглядаємо опцію побудувати нове сховище, яке буде аналогом тому, що є на Запорізькій АЕС. Ми можемо побудувати його досить швидко. Інших деталей не скажу. Обмежимось тим, що воно буде збудовано на одній з наших атомних станцій", — заявив міністр.

Як повідомляли в "Енергоатомі", станом на 25 березня всі чотири діючі атомні електростанції України стабільно виробляють електричну енергію. У компанії відзначили, що радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках атомних станцій і прилеглих до них територіях не змінювався і знаходиться в межах діючих норм.

Нагадаємо, Запорізька АЕС і місто Енергодар захоплені окупантами та вже майже місяць контролюються військовими формуваннями рашистів. Однак всі 6 енергоблоків ЗАЕС обслуговуються українським персоналом, у змін є можливість ротації. Формально окупанти не втручаються в роботу АЕС.

Ситуація на ЧАЕС: