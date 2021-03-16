Як наголошують аналітики, після підписання угоди Україна посилює свою присутність у прифронтовому регіоні.

З приєднанням Покровської вугільної групи до "Метінвесту" на її підприємствах почалися позитивні зміни. Там, за інформацією журналістів, вікдривають нові робочі місця та підвищують зарплати й соцгарантії.

Про це йдеться у сюжеті "5 каналу".

Варто зазначити, що шахтоуправління Покровське і Свято-Варваринська збагачувальна фабрика розташовані лише за 70 км від окупованого Донецька.

Як розповідає голова Федерації металургів України Сергій Біленький, у "Метінвесту" амбітні інвестиційні плани на 2021 рік, завдяки яким кількість працівників там може збільшитись на 1 тисячу.

Читайте такожПридбання "Метінвестом" "Покровської вугільної групи" є позитивним кроком для України – експертУ сюжеті "5 каналу" йдеться, що у складі "Метінвесту" підприємства Покровської вугільної групи модернізують виробництво та збільшують видобуток. А результат цього, наголошують експерти, – зменшення залежності від імпортного вугілля та розвиток економіки регіону.

Зараз у планах компанії "Метінвест", за словами Біленького, збільшення виробництва рядового вугілля там ще приблизно на 20%.

"Таким чином буде зростати виробництво, зростати продуктивність праці за рахунок впровадження нових технологій", – пояснює голова Федерації металургів України.

Як наголошують аналітики, після підписання угоди Україна посилює свою присутність у прифронтовому регіоні. А ще такий крок "Метінвесту" - це приклад для інших інвесторів.

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Автор: УНІАН