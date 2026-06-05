Українці отримують фейкові рахунки за світло: шахраї вигадали нову схему

Міністерство енергетики ніколи не здійснює розсилки жодних платіжних листів споживачам.

Українцям почали масово надходити листи та повідомлення від нібито Міністерства енергетики з фальшивими рахунками на оплату електроенергії. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

"У мережі зафіксовано нову хвилю кібершахрайства. Громадяни масово отримують на електронну пошту та в месенджери фальшиві рахунки на оплату електроенергії, нібито надіслані від імені Міністерства енергетики України", - зазначили у Центрі.

В енергетичному відомстві наголосили, що ніколи не здійснювали і не здійснюють розсилки жодних платіжних листів споживачам. Функції постачання електроенергії та виставлення рахунків покладені виключно на конкретні енергокомпанії, з якими у кожного споживача укладено офіційні індивідуальні договори.

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Як пояснили у ЦПД, ця фішингова схема полягає в тому, щоб змусити людину перейти за підозрілими посиланнями, викрасти персональні дані, зламати особисті сторінки у соцмережах та отримати повний контроль над банківськими рахунками.

Шахрайські схеми в Україні – останні новини

У 2025 році сума збитків від незаконних дій та шахрайських операцій із платіжними картками зросла майже на чверть – до 1,4 мільярда гривень. Як повідомила заступниця голови правління "Глобус банку" Анна Довгальська, середня сума однієї незаконної операції збільшилася на 30% – з 4 247 грн у 2024 році до 5 536 грн у 2025 році. При цьому 83% усіх шахрайських операцій відбувалися через інтернет, а 90% загальної суми збитків були спричинені соціальною інженерією.

При цьому співвласник monobank Олег Гороховський розповів, що одним з найпопулярніших методів обману власників банківських карток - дзвінок з повідомленням про необхідність натискання певних цифр та подальше з’єднання з шахраєм.

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