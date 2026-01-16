'Компенсації' за перебої з світлом: в 'Ощадбанку' розповіли про нову схему шахраїв

Голова правління "Ощадбанку" закликав українців не переходити за підозрілими посиланнями.

Українцям почали надходити повідомлення нібито від імені "Ощадбанку" та енергетичних компаній про те, що вони можуть отримати "компенсації за перебої з електропостачанням". Голова правління "Ощадбанку" Сергій Наумов повідомив у своєму Telegram-каналі, що це шахрайська схема.

"Ощадбанк не розсилає повідомлень з посиланнями на сторонні сайти, не оформляє компенсації через месенджери, не просить вводити дані карток або банківських рахунків за такими посиланнями", - написав він.

Наумов закликав українців не переходити за підозрілими посиланнями, не передавати персональні та фінансові дані третім особам, а також перевіряти інформацію тільки через офіційні канали банку.

"Ми живемо в умовах постійних викликів, і, на жаль, цим користуються шахраї", - додав голова правління "Ощадбанку".

Скільки грошей вкрали шахраї з карток українців у 2025 році

Раніше стало відомо, що в 2025 році близько 80% випадків онлайн-шахрайства припало на схеми маніпуляцій клієнтом і лише до 20% - це старі схеми несанкціонованого доступу до рахунку (наприклад, злом або фізичне викрадення карток). Заступниця голови правління "Глобус Банку" Анна Довгальська розповіла, що кількість безготівкових шахрайських операцій в Україні в 2025 році збільшилася в середньому на 12-18% і досягла близько 310-340 тисяч інцидентів, а загальні збитки становлять 1,4-1,6 млрд гривень.

Довгальська зазначила, що технічний розвиток систем банківського захисту змусив злодіїв шукати нові форми шахрайства. За її словами, тепер на перший план вийшли шахрайства з авторизованими платежами, де громадянина обманом змушують самостійно відправити гроші.

