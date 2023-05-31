Рішення НКРЕКП набуде чинності з 30 червня.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) скасувала цінові обмеження на ринку електроенергії, де купує енергоресурс український бізнес.

Відповідне рішення прийнято на засіданні регулятора сьогодні, 31 травня. Воно почне діяти з 30 червня.

Таким чином, регулятор зупинив дію деяких пунктів постанови "Про забезпечення стабільного функціонування ринку електричної енергії, у тому числі фінансового стану учасників ринку електричної енергії на період дії в Україні воєнного стану" від 25 лютого 2022 року № 332.

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Мова йде про пункти, які встановлювали граничні ціни на ринку електроенергії на рівні 2 тисяч гривень за МВт-год для годин мінімального навантаження та 4 тисяч гривень за МВт-год для годин максимального навантаження.

Також скасовуються обмеження на внутрішньодобовому ринку (102% від ринку на добу на перед).

Під час розгляду питання голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький зазначив, що нинішні прайс-кепи (цінові обмеження або граничні ціни, - УНІАН) не дають компанії можливість імпортувати електроенергії в разі її дефіциту.

За підвищення або відміну прайс-кепів неодноразово виступали представники енергетичних компаній.

Тарифи на електроенергію - новини

Як повідомляв УНІАН, 23 травня НКРЕКП підвищила тарифи на розподіл електричної енергії для більшості обленерго, це рішення стало основою для перегляду тарифів для населення.

В залежності від класу напруги тарифи для обленерго з червня будуть збільшені від 7% до 34%. З липня розцінки будуть ще більші в середньому на 23%.

30 травня Кабмін постановив збільшення тарифу на електроенергію для населення до 2,64 грн/кВт-г з 1 червня.

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