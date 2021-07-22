У МЗС РФ вважають, що в найближчому майбутньому потреба Європи в газі тільки виросте.

Після досягнення енергетичної угоди між США і Німеччиною Росія висловила готовність продовжити контракт з транзиту газу через Україну, що спливає у 2024 році, але лише якщо на це буде попит.

Про це, як повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, заявив заступник Міністра закордонних справ Росії Олександра Грушко.

Він вважає, що в осяжному майбутньому потреба людства, і Європи зокрема, в газі буде тільки збільшуватися.

"Насправді саме цим повинні керуватися кінцеві споживачі. Оскільки транзит - це не первинний, а вторинний елемент у газових відносинах. Буде попит, буде і транзит", - заявив Грушко.

Угода США і Німеччини про "Північний потік-2"

22 липня американське посольство в Києві оприлюднило спільну заяву США та Німеччини щодо підтримки України, Європейської енергетичної безпеки і загальних кліматичних цілей.

Читайте такожУкраїна не брала участі у підготовці домовленості США і Німеччини щодо "Північного потоку-2" - МЗСЗгідно з підписаним документом, США і ФРН обіцяли не допустити використання Росією енергоносіїв як зброю проти України.

Німеччина має намір призначити Спеціального посланника для підтримки переговорів між Україною і Російською Федерацією про продовження транзиту російського газу через територію України в Європу на термін до 10 років.

Крім того, Німеччина заснує "зелений фонд" для України та заохочуватиме залучення іноземних інвестицій у розмірі до 1 мільярда доларів. Також Німеччина має намір розвивати двосторонні енергетичні проекти з Україною.

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Автор: Станислав Кожемякин