Сінгапурський оператор повідомив, що має запевнення від партнерів, що даний вантаж відповідає вимогам згідно з граничною ціною на нафту.

Після введення ембарго, Москва відступила від своїх початкових погроз не продавати нафту за граничною ціною, встановленою G7.

Як повідомляє Financial Times, російську нафту почали везти до Індії на танкерах, які застраховані західними компаніями, що говорить про те, що РФ погодилася з ціновою стелею.

Як йдеться в матеріалі, після 5 грудня російську сиру нафту завантажили як мінімум на сім танкерів, які застраховані західними компаніями. У них включені тільки судна, щодо яких є впевненість, що ця нафта не з Казахстану.

Відео дня

Сім танкерів перевозять близько 5 млн барелів сирої нафти та вказали точкою прибуття Індію, яка після 24 лютого стала одним з найбільших покупців російської нафти.

Сінгапурський оператор повідомив, що має запевнення від партнерів, що даний вантаж відповідає вимогам згідно з граничною ціною на нафту. Власники інших шість не надали коментарів.

Згідно з граничною ціною, покупці російської нафти можуть використовувати брокерські та страхові послуги західних агентів тільки за умови, що ця нафта купується не дорожче, ніж по 60 доларів за барель.

Війна в Україні та ембарго на російську нафту:

Наприкінці травня 2022 року лідери країн ЄС домовилися про введення заборони на експорт російської нафти.

З 1 грудня 2022 року Туреччина вимагає від вантажовідправників нафти страховку для проходу через Босфор і Дарданелли. Нові правила пов'язані з дотриманням санкцій ЄС і Великобританії проти РФ, хоча формально Туреччина до них не приєднувалася. Іншими совами, Туреччина закрила протоки для незастрахованих танкерів з російською нафтою.

3 грудня Рада Європейського Союзу ухвалив рішення про встановлення граничної ціни на нафту, що експортується з Росії, на рівні 60 доларів США за барель.

5 грудня 2022 року нафтові санкції ЄС проти Росії набули чинності..

Стеля цін означає, що з 5 грудня 27 країн Євросоюзу, Великобританія, США, Канада, Японія та Австралія будуть надавати послуги, пов'язані з російською танкерною нафтою, тільки в тому випадку, якщо її закупили за встановленою граничною ціною або нижче. З 5 лютого 2023 року буде також заборонена закупівля російських нафтопродуктів.

6 грудня 2022 року Туреччина закрила протоки для частини танкерів з російською нафтою. 14 грудня 2022 року Туреччина розблокувала протоки для нафтових танкерів.

Вас також можуть зацікавити новини: