З 26 танкерів, які були затримані через нові правила Анкари у зв'язку з введенням стелі цін на російську нафту, 19 танкерів вже пройшло через протоки Босфору і Дарданелли.

Туреччина заявила, що проблему закритих проток і заблокованих нафтових танкерів через набуття чинності ембарго на російську нафту, вже вирішено.

Як повідомляє Financial Times, з 26 танкерів, які були затримані через нові правила Анкари у зв'язку з введенням стелі цін на російську нафту, 19 танкерів вже пройшло через протоки Босфору і Дарданелли.

Норвезька компанія Gard, що входить до міжнародної групи з 13 клубів захисту та відшкодування збитків, також повідомила, що рішення було знайдено.

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"Після взаємодії між міжнародною групою p&i клубів (IG) і урядом Туреччини було досягнуто угоду, що дозволяє суднам, що перевозять вантажі сирої нафти, продовжувати свої рейси через контрольовані Туреччиною води", - йдеться в повідомленні.

Війна в Україні та ембарго на російську нафту:

Наприкінці травня 2022 року лідери країн ЄС домовилися про введення заборони на експорт російської нафти.

З 1 грудня 2022 року Туреччина вимагає від вантажовідправників нафти страховку для проходу через Босфор і Дарданелли. Нові правила пов'язані з дотриманням санкцій ЄС і Великобританії проти РФ, хоча формально Туреччина до них не приєднувалася. Іншими совами, Туреччина закрила протоки для незастрахованих танкерів з російською нафтою.

3 грудня Рада Європейського Союзу прийняв рішення про встановлення граничної ціни на нафту, що експортується з Росії, на рівні 60 доларів США за барель.

5 грудня 2022 року нафтові санкції ЄС проти Росії набули чинності.

Стеля цін означає, що з 5 грудня 27 країн Євросоюзу, Великобританія, США, Канада, Японія та Австралія будуть надавати послуги, пов'язані з російською танкерною нафтою, тільки в тому випадку, якщо її закупили за встановленою граничною ціною або нижче. З 5 лютого 2023 року буде також заборонена закупівля російських нафтопродуктів.

6 грудня 2022 року Туреччина закрила протоки для частини танкерів з російською нафтою.

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